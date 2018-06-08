Стан Кольченка після виходу з голодування поступово покращується – російський правозахисник

Стан здоров’я ув’язненого в Росії українського активіста Олександра Кольченка нормалізується – лікарі виводять його з голодування, годуючи бульйоном, повідомив за результатами візиту у колонію адвоката російський правозахисник Микола Щур.

«Саша зараз важить 55 кг, до голодування було 63. За час голодування його відвідували представники уповноваженого з прав людини в області та члени регіональної громадської спостережної комісії. Їхню поведінку моральною назвати не можу. Коли-небудь Саша сам розповість, що і як вони йому говорили», – написав він у Facebook.

Про припинення Олександром Кольченком голодування 7 червня заявив його адвокат Андрій Лепьохін. Пізніше мати ув’язненого Лариса Кольченко підтвердила, що він не міг продовжувати через різке погіршення стану здоров’я.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Це сталося після того, як Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодуванняз вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Російські спецслужби затримали Кольченка і Сенцова разом зі ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.