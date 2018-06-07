Денісова хоче поїхати до Сущенка і Веліляєва у Росію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до радника президента Росії, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті Михайла Федотова з проханням сприяти її візиту до українців Романа Сущенка та Ресуля Веліляєва, які утримуються у Росії. Про це повідомляється на сайті українського омбудсмана.

Окрім того, Денісова звернулася до російського Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової з проханням особисто перевірити умови тримання та надання медичної допомоги кримчанину Олександру Кольченку, який 7 червня припинив голодування в одній із російських колоній.

«Зі слів політв’язня, він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кілограмів», – мовиться у повідомленні.

У свою чергу, український Уповноважений розповіла, що відвідала у СІЗО на Херсонщині обвинувачених у державній зраді головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського та Олену Юревич (Одновол). За словами Людмили Денісової, умови утримання обох відповідають нормам і скарг від них немає.

Станом на зараз за ґратами в Росії голодують троє українців – Володимир Балух, Олег Сенцов та Олександр Шумков.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Це сталося після того, як Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодуванняз вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Російські спецслужби затримали Кольченка і Сенцова разом зі ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.