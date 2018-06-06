Уряд Британії вимагає звільнення Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії – заява

Уряд Великої Британії оприлюднив заяву 6 червня щодо чотирьох українців, які голодують у російських тюрмах за висловлення незгоди з анексією Криму – Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха.

«Ми глибоко стурбовані станом чотирьох українських громадян, утримуваних Росією, які голодують на знак протесту проти тривалого затримання українських політв'язнів. Позбавлення волі цих людей та багатьох інших українців, яких ув'язнили в Росії, здається політично мотивованим. Ми закликаємо російську влади негайно звільнити їх», – мовиться на сайті відомства.

У заяві уряду також наголошується, що встановлення російського контролю над Кримом залишається незаконним і нелегітимним, і є грубим порушенням ряду міжнародних зобов'язань Росії.

14 травня Олег Сенцов, якого утримують у колонії в російському Лабитнангі за полярним колом, оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Як заявив 4 червня адвокат українця Дмитро Дінзе, лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання, і тоді можуть почати примусове годування ув’язненого зондом через ніс.

Пізніше до голодування Сенцова долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент, саме він переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.