Пен-клуб Санкт-Петербурга закликав Путіна врятувати Сенцова, навівши приклад обміну Корвалана на Буковського

Пен-клуб Санкт-Петербурга звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням врятувати українського політв'язня Олега Сенцова, який вже понад 20 днів голодує у колонії міста Лабитнангі, що за полярним колом. Автори листа звернулися, зокрема, і до Федеральних Зборів Росії.

«Звертаємося до вас з наполегливим проханням негайно зайнятися справою Олега Сенцова. Навіть у роки холодної війни керівництво СРСР знаходило вихід з подібних ситуацій. Так, генеральний секретар Комуністичної партії Чилі Луїс Корвалан був обміняний на дисидента Володимира Буковського», – йдеться у зверненні, датованому 5 червня.

14 травня Олег Сенцов, якого утримують у колонії в російському Лабитнангі за полярним колом, оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Як заявив 4 червня адвокат українця Дмитро Дінзе, лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання, і тоді можуть почати примусове годування ув’язненого зондом через ніс.

Пізніше до голодування Сенцова долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент, саме він переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.