Радіо Свобода Daily: Чи можна оцінити вирок Романові Сущенку з правової точки зору?

12 років для Сущенка

12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Російські судді визнали українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві. Українське керівництво, а також пересічні громадяни вже назвали цей вирок політично вмотивованим, а також закликали міжнародну спільноту до рішучої реакції на чергове засудження українського громадянина у Росії. Тим часом громадський захисник Романа Сущенка Марк Фейгін анонсував, що вже найближчим часом подасть разом з Романом апеляційну скаргу.

Чи можна оцінити вирок Романові Сущенку з правової точки зору? Із покараннями за які злочини можна порівняти вироки Сущенкові, Олегові Сенцову, Олександрові Кольченку? Про що свідчить винесення таких вироків? Про це Радіо Свобода запитало російського правника, який був вимушений виїхати з Росії, голову ради Експертної групи «Сова», професора права Михайла Савву.

Сповідь Сенцова

Ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов погодився на зустріч із кримським архієпископом УПЦ КП Климентом, тому що захотів сповідатися. Про це йдеться в заяві Сенцова, адресованій начальникові колонії. (Спершу він від цієї зустрічі відмовився).

Перед цим Олег Сенцов зустрівся з режисером Аскольдом Куровим, який зняв про нього фільм, та своїм адвокатом Дмитром Дінзе.

«Вигляд він має загалом нормальний, за ним стежать лікарі. Робили ультразвукове дослідження, оглядали. Внутрішні органи в нормі, перебуває в задовільній формі», – так захисник описав нинішній стан українця, але й додав, що після 30-го дня голодування Сенцову заливатимуть поживну суміш в ніс.

Зустріч матерів голодувальників

Вперше за чотири роки зустрілися матері кримських політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Сталося це в ефірі Крим.Реалії (проект української служби Радіо Свобода).

Виявилося, що Лариса Кольченко не знайома з матір’ю Олега Сенцова Людмилою. При зустрічі на подвір’ї будинку Людмили Георгіївни дві матері обіймались, мовчали і довго плакали.

Далі стисло, але про не менш важливе.

Кримського журналіста Миколу Семену, засудженого в Криму, українська влада включила в список українців, яких пропонують Росії обміняти на 23 засуджених росіян.

Депутат Верховної Ради Надія Савченко підтвердила під час психологічної експертизи з використанням поліграфу, що вона обговорювала плани повалення конституційного ладу і таки готувалася до теракту, повідомили в СБУ.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що піде з посади голови уряду, якщо в країні не створять Антикорупційний суд.

А німецька Lufthansa вибачилася за рекламу Росії, зняту в Києві.

Інтерв’ю із новим членом громадської ради НАБУ

Третє місце в онлайн-голосуванні за право контролювати Національне антикорупційне бюро України і сприяти діалогові правоохоронного органу з громадськістю посів одесит Анатолій Мазур.Тепер він має стати одним із п’ятнадцяти членів Ради громадського контролю НАБУ. У лютому активіст, обурений рішенням Солом’янського суду Києва не садити одеського міського голову Геннадія Труханова в СІЗО, порубав сокирою тринадцять автівок поблизу будівлі суду. Його «акція» і подарувала назву новоствореній громадській організації «Демократична сокира орди». В громадську раду НАБУ від «Сокири» пройшло ще дві людини. В інтерв’ю Радіо Свобода Мазур розповів про майбутню роботу в Києві, про плани щодо НАБУ, своє «порохоботство» і розслідування атаки на машини суддів.

Книга полоненого журналіста Васіна

Світ побачила книжка Станіслава Асєєва, більш відомого під псевдонімом Васін. Але презентація відбулася без автора, бо вже понад рік Станіслав Васін перебуває у полоні угруповання «ДНР». «В ізоляції» – книжка з подвійним змістом. Це одночасно і збірка матеріалів Васіна, і посилка на місце його утримання. Бойовики тримають журналіста в колишньому культурному фонді «Ізоляція», де зараз – тюрма угруповання «ДНР».

Радіо Свобода, друзі та колеги Стаса сподіваються, що наступного року книжку буде презентовано вдруге, але вже з участю Станіслава Асєєва. А доти – сподівання на те, що розголос і привернення уваги до справи Васіна дасть можливість витягти його з полону. А крім того, дасть Станіславу відчути те, що про нього не забули і чекають його повернення на волю.

P.S. «В ізоляції» – книжка не для продажу, отримати її можна, залишивши заявку в приватному повідомленні на сторінці Донбас.Реалії.

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