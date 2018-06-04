СБУ: Савченко на поліграфі підтвердила, що готувалась до теракту

Депутат Верховної Ради Надія Савченко підтвердила під час психологічної експертизи з використанням поліграфу, що вона обговорювала плани повалення конституційного ладу і готувалася до теракту, заявляє Служба безпеки України на своєму сайті.

«Савченко Н.В. обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави, зокрема особисто розподіляла ролі в замахах. Нею був розроблений чіткий план вбивства керівників держави, вона домовлялася зі спільниками, хто і що має робити під час замаху на вбивство керівників держави. Свої плани вона доводила до Тимофєєва О.Ю. та Рубана В.В. Поліграф також засвідчив, що Савченко готувалася здійснити теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради», – мовиться у повідомленні.

Водночас, за даними СБУ, поставити всі запитання під час експертизи не вдалося через «свідому протидію» депутата.

Надія Савченко 19 квітня була на експертизі в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи, повідомляла її помічниця Тетяна Проторченко. У СБУ 16 квітня заявили, що Савченко і ще один фігурант її справи, керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан відмовляються свідчити в справі про підготовку теракту.У відомстві також заявили, що наразі слідчі призначили 13 експертиз. Про результати цих експертиз у СБУ не повідомляли.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

У березні суд вирішив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Того дня народний депутат заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу. Згодом суд залишив Савченко під арештом до 13 липня.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.