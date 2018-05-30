Савченко вирішила припинити голодування

Народний депутат Надія Савченко, яка перебуває під вартою, вирішила припинити голодування.

Як повідомляє прес-служба депутата, це рішення Савченко схвалила задля проходження повторної експертизи на поліграфі.

Надія Савченко 19 квітня була на експертизі в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи, повідомляла її помічниця Тетяна Проторченко. У СБУ 16 квітня заявили, що Савченко і ще один фігурант її справи, керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан відмовляються свідчити в справі про підготовку теракту.У відомстві також заявили, що наразі слідчі призначили 13 експертиз. Про результати цих експертиз у СБУ не повідомляли.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

У березні суд вирішив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Того дня народний депутат заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу. Згодом суд залишив Савченко під арештом до 13 липня.

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Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив, що затримує її. Згодом в ГПУ повідомили про оголошення Савченко підозри в присутності її адвоката.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.