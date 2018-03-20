Апеляційний суд залишив Рубана під вартою

Апеляційний суд Києва залишив колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана під вартою до 6 травня 2018 року.

«Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва... залишити без змін, а подану апеляційну скаргу захисників залишити без задоволення. Клопотання народного депутата України Надії Савченко про взяття підозрюваного Рубана на поруки залишити без задоволення», – зачитав вирок суддя.

Володимир Рубан був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «попередити масштабні терористичні акти», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 травня.