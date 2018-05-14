Три заяви Савченко: що хоче сказати Кремль

Шевченківський суд Києва не зміг 14 травня продовжити запобіжний захід Надії Савченко. Народний депутат Савченко, яку звинувачують в тероризмі та у спробі захоплення державної влади, відмовилася від усіх своїх адвокатів, а призначений державою захисник потребує часу на вивчення справи, відтак суд продовжиться у вівторок. А під час перерви Надія Савченко звинуватила владу та свідків у своїй справі у тискові на її оточення. Також вона заявила, що написала російському президенту Володимиру Путіну щодо обміну полоненими, і схвально оцінила той факт, що іншого фігуранта її справи, Володимира Рубана, внесло у списки на обмін підтримуване Росією угруповання «ДНР».

Шевченківський районний суд Києва переніс на 15 травня своє засідання про продовження запобіжного заходу народному депутатові Надії Савченко, яку разом з лідером організації «Офіцерський корпус» та переговірником Володимиром Рубаном підозрюють у тероризмі та в спільній підготовці до захоплення державної влади.

Це рішення суддя Павло Слободянюк ухвалив у зв'язку з призначенням Савченко державного адвоката. Ним стала Юлія Ткач, і вона одразу ж попросила додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи. Від послуг попередніх адвокатів Надія Савченко відмовилася: за її словами, їй не сподобалися їхня слабка позиція у суді та заяви поза судом, а також фінансова сторона співпраці.

«Я не мільйонер. І я не хочу, щоб моя родина заради мого захисту залазила у борги. Можу захищати себе і сама. Однак не відмовлюся і від державного адвоката», – пояснила Савченко.

Під час перерви у судовому засіданні депутат встигла зробити кілька досить несподіваних заяв.

Тиснуть на родичів – Савченко

Надія Савченко звернулася до генпрокурора Юрія Луценка та до чинної влади з вимогою припинити тиск на її сестру, матір, помічників та все її оточення. За словами підсудної, погрожують розправою і намагаються залякати її родину свідки у справі.

«Через те, що мене тримають під вартою, і однією з причин цього називають те, що я нібито можу завдати шкоди або залякувати свідків, … маю сказати: я навпаки захищаю свідків. Я не видала жодного їхнього імені та не сказала (про них) всієї правди. І намагаюся всіляко захистити людей, яких СБУ задіяла у цю справу. Натомість свідки, як це не дивно, погрожують мені та моїй родині, аж до фізичної розправи. Вони провокують на злочин моїх помічників, мою сестру, залякують людей, які мене підтримують», – наголосила Савченко. Вона закликала прокуратуру та СБУ «відкликати» групу осіб, які, за її словами, тиснуть на її оточення.

Про такий тиск після суду заявила і сестра підсудної – Віра Савченко, звертаючись до медіа.

«Не поширюйте цієї нісенітниці, ніби я сірий кардинал, а Надія – виконавець. Я – опора Надії. Я бачу, як мене зараз поливають брудом. Але вони, мабуть, не знають, що таке сестринські почуття», – наголосила Віра Савченко. За її словами, мета подібних дій – затягування процесу для пошуку нових свідків та «фабрикації справи».

У СБУ та Генпрокуратурі інформацію про тиск на родину Савченко відкидають. Раніше очільник Служби безпеки Василь Грицак заявляв, що Надія Савченко та Володимир Рубан шукали спільників для виконання терактів та повалення влади серед українських військових, але вони повідомили про це СБУ і надалі співпрацювали з цим відомством.

Савченко не проти, щоб бойовики обміняли Рубана на кількох українських бійців

Напередодні заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що бойовики із угруповання «ДНР» вимагають внести у списки на обмін полоненими та «утримуваними особами» ім’я іншого фігуранта справи Савченко, голови організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. На думку Геращенко, ця позиція лише ускладнить процес обміну.

Надія Савченко, на запитання журналістів щодо можливості передачі Рубана угрупованню «ДНР» не виключила, що цей крок «розблокує обмін».

«Ви бачите, що процес обміну «стоїть» відтоді, як СБУ почала полювати за волонтерами, зокрема за «Офіцерським корпусом» Володимира Рубана, які допомагали з обміном і мали контакти з тією стороною, а це є необхідним для перемовника… Я вважаю, що це є якимось злим жартом долі, що людина, яка займалася обмінами, яка сама була в полоні, нині сама стоїть у списку на обмін. Але, на мою думку, це один з елементів, який може розблокувати процес обміну. Я буду цьому дуже рада. Володимир Рубан – українець, він хотів би жити в себе вдома, зі своєю родиною. Але якщо буде така потреба, якщо за нього віддадуть українських спецназівців, танкістів, тих, кого ми не можемо звільнити вже чотири роки – це буде добре», – сказала Савченко.

Той факт, що Володимира Рубана хочуть звільнити шляхом обміну підтримувані Росією бойовики, і те, що Савченко позитивно це сприймає, є свідченням того, на кого ці дві особи насправді працювали, зазначає політолог Олександр Палій.

Її подільник Володимир Рубан вже внесений до списків на обмін з боку російських окупантів, отже, визнали його своїм

«Савченко вже багаторазово зізналася у тому, що планувала злочин. А її подільник Володимир Рубан уже внесений до списків на обмін з боку російських окупантів, отже, визнали його своїм. Чому Кремль досі не визнає своєю Савченко? Тому що вся її піар-стратегія, яку вибудовували останні три роки, у такому разі повністю нівелюється», – пояснює політолог.

Подібну думку висловив і депутат від «Радикальної партії Ляшка» Ігор Мосійчук.

«Керівництво так званої «ДНР» включило терориста Рубана в список на обмін! Це відповідь тим, хто мав сумніви, що Рубан і Савченко під керівництвом російських спецслужб готували кривавий теракт у Києві.

А Савченко включать пізніше, коли переконаються, що з неї інформаційна «бімба» – ніяка», – написав Мосійчук у соцмережах.

Савченко «написала Путіну», але до Росії – не хоче

Чи може проросійська сторона внести Надію Савченко в список на обмін так, як внесла Рубана? Це запитання журналісти поставили самій Надії Савченко та її сестрі Вірі. Остання відрубала: вона це питання не коментує.

Тоді як Надія Савченко висловила сумнів, що її хто-небудь захоче вносити у список на обмін. Але потім додала, що будь-що хоче залишатися в Україні.

Я звернулася до Путіна з тим, щоб зрештою розблокувати процес обміну

«Щодо мене – не думаю, що я є кандидатом на обмін. Але в принципі я звернулася до Путіна (написала звернення) з тим, щоб зрештою розблокувати процес обміну. І сподіваюся, що в мінському процесі, який уже як застояна вода в бочці, врешті-решт дійдуть якогось рішення. Знаєте, мене випускали з Росії. Тому якщо запропонують обмін, то явно не на окуповані території. Як ви гадаєте, чи погоджуся я відсиджувати 22 роки в Росії? А чи погоджуся на довічне ув’язнення в Україні? Що там, що там – тюрма. Але Україна – це рідна земля. Хоча важко, коли тебе катує свій, а не чужий», – підсумувала Савченко.

Наразі Кремль не зацікавлений у тому, щоб забирати Савченко з України таким самим способом, як хоче забрати Рубана, зауважує Олександр Палій.

«До останнього моменту, доки Савченко хоч на щось тут впливає, хоч на кілька людей, хоч на окремі голови, росіяни будуть її залишати в українській тюрмі і не матимуть ніякого інтересу її визволяти. Вона ще свого завдання до кінця не виконала в Україні», – каже політолог.

Що ж до листа російському президентові, або ж зв’язки з ним Савченко через кума Путіна, лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука, то Палій називає такі заяви не більше ніж спробою Савченко збільшити увагу до своєї персони.

У березні цей же суд вирішив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Того дня народний депутат заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт позафракційного депутата Надії Савченко.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив, що затримує її. Згодом в ГПУ повідомили про оголошення Савченко підозри у присутності її адвоката.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 травня. Потім арешт продовжили до 2 липня.

Термін запобіжного заходу для Надії Савченко спливає 20 травня.