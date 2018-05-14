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Боевики группировки «ДНР» из Донецка включили в списки на обмен переговорщика Владимира Рубана – подозреваемого в подготовке государственного переворота. Адвокат Рубана пока не комментирует информацию о возможном обмене. Политологи же утверждают, что таким образом Рубана выводят из игры и дают возможность украинской генеральной прокуратуре не вести длительный и сложный процесс.

На прошлой неделе стало известно, что пророссийские боевики включили в списки на обмен переговорщика Владимира Рубана. Генеральная прокуратура подозревает его вместе с народным депутатом Надеждой Савченко в подготовке государственного переворота. На данный момент и Рубан, и Савченко находятся в следственном изоляторе.

По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, следствие по делу Рубана займет несколько месяцев, после чего будет передано в суд.

СБУ проверяет информацию о причастности российских военных и граждан России к передаче оружию Савченко и Рубану

«На данный момент СБУ проверяет информацию о причастности российских военных и граждан России к передаче оружию Надежде Савченко и Владимиру Рубану. Включение его в списки говорит, возможно, о том, для кого он самом деле представляет ценность», – заявил Грицак.

Представительница Украины в трехсторонней группе на переговорах в Минске Ирина Геращенко утверждает, что включение Рубана в списки донецкой стороной только усложняет переговоры. Забрать его из украинского следственного изолятора боевики хотят, по словам Геращенко, в обмен на одного украинского заложника, а это не является допустимым.

Боевики требуют отдать им воевавших на Донбассе россиян, не имеющих никакого отношения к Донбассу беркутовцев, террористов отовсюду

«Боевики требуют отдать им воевавших на Донбассе россиян, не имеющих никакого отношения к Донбассу беркутовцев, террористов отовсюду, людей, которые их публично хвалили. Якобы Владимир [Рубан] попросил боевиков его освободить, и они требуют от «хунты» отдать «офицера»», – написала Геращенко в «Фейсбуке».

Реакцию Рубана обещают озвучить на этой неделе

Адвокат Рубана Виталий Погосян подчеркнул в комментарии Радио Свобода, что еще не обсуждал возможность обмена со своим клиентом.

«Говорить о чем-то можно будет только после заседания в апелляционном суде по поводу смены меры пресечения. Мы обсудим новую информацию и либо я, либо он на суде все расскажет», – рассказал Погосян. Никаких деталей у адвоката пока нет. Заседание о смене меры пресечения должно состояться уже на этой неделе.

Аналогичное заседание о смене меры пресечения народному депутату Надежде Савченко должно было состояться 14 мая, но его перенесли в связи со сменой адвоката. Савченко потребовала государственного защитника, и новому адвокату, Юлии Ткач, дали возможность ознакомиться с делом до 15 мая.

На данный момент Савченко продолжает голодовку – народный депутат начала ее 23 марта сразу после ареста и прерывала ее с тех пор только на три дня для прохождения допроса на полиграфе. Взять ее на поруки выразил готовность народный депутат Сергей Мельничук – экс-командир добровольческого батальона «Айдар», где служила Савченко.

Сестра народного депутата, Вера Савченко, говорит, что не знает, как и по чьей инициативе Рубан попал в списки на обмен. Следствие продолжает попытки притянуть к ответственности новых людей с тем, чтобы увеличить количество подозреваемых и говорить об «объединенной преступной группировке, заявила она корреспонденту Радио Донбасс Реалии. В частности, давление оказывают на действующую помощницу народного депутата.

​Рубан не согласится на обмен – экс-помощник Савченко

Еще одним сообщником Рубана обвинение считает бывшего помощника Савченко, Олега Мезенцева. Еще в начале марта он сообщал журналистам, что работает за границей и опровергал как свое участие, так и само существование заговора. В разговоре с Радио Донбасс Реалии, Мезенцев подтвердил – он до сих пор находится за границей. За все это время СБУ звонили на его иностранный номер только один раз, звали вернуться. Вернуть его на территорию Украины пытались и офицеры 8-го полка Сил специальных операций, которые выступают свидетелями обвинения. В базе розыска МВД Мезенцева на данный момент нет.

«Даже не знаю, как комментировать информацию про включение в списки на обмен. Владимир Рубан – украинский офицер и он не даст согласия на обмен. Он был самым эффективным переговорщиком, но сегодня обмен заложниками – епархия президента Петра Порошенко и все кандидатуры утверждаются им. Мое мнение – президент не хочет, чтобы обмены заканчивались. В противном случае для пиара придется придумывать что-то новое», – заявил Мезенцев.

Бывший помощник Савченко также сообщил, что фактически прекратил сотрудничество с народным депутатом еще в июле 2017 года, поэтому не может знать о заговоре, даже если тот и имел место. Но Рубан – точно не тот человек, который будет планировать теракты, подчеркнул Мезенцев.

Кремль хочет эвакуировать «переговорщика» – политолог

Информация о внесении Рубана в списки была неожиданной для политолога Виктора Небоженко, который в комментарии Радио Донбасс Реалии подчеркнул – это означает, что на Рубана Кремль еще готов делать ставку, а на Савченко – уже нет. Без его показаний выстроить дело о заговоре гораздо сложнее.

«Надежда Савченко – плохо контролируемый политик, а вот Рубан – гораздо ценнее для Кремля, чем для Киева. Поэтому Рубана готовы эвакуировать и вывести из игры, а с Савченко дают возможность Киеву разобраться самостоятельно. Вывоз и обмен Рубана выгоден Киеву не меньше, чем Кремлю – снимается проблема с группой заговорщиков на скамье подсудимых», – говорит Небоженко. По его мнению, слабые, запутанные и неопытные люди используются политиками для решения собственных задач.

По мнению политолога, в администрации президента еще не решили, что делать с самой Савченко. Небоженко допускает, что в новых условиях ей могут предложить дать показания против Юлии Тимошенко. Именно благодаря ее партии Савченко в свое время стала народным депутатом. И именно Тимошенко сегодня – самый рейтинговый оппонент действующего президент на будущих выборах.

«В этом случае не нужно будет обращаться к Конституционному суду или Верховной Раде, а просто Центральная избирательная комиссия, которую контролирует Администрация президента, снимает Тимошенко с регистрации на основании показаний ослабевшей и потерявшей 17 килограммов во время голодовки Надежды Савченко», – говорит Небоженко.

Как правило, для обмена заложниками и заключенными между Украиной и пророссийскими боевиками на Донбассе, осужденных должен помиловать президент – то есть вначале в суде необходимо доказать вину подсудимых. Так было, в частности, с двумя российскими спецназовцами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, на которых обменяли саму Надежду Савченко. Впрочем, иногда подсудимых отдают и без помилования. В частности, одесситку Елену Глищинскую, подозреваемую в сепаратизме, отпустили в 2016 году в Россию, только смягчив меру пресечения. Похожая ситуация была и с гражданином Бразилии Рафаэлем Лусварги – его выпустили из СИЗО для обмена, но обмен не состоялся. Сейчас бразилец, осужденный на 13 лет тюрьмы, опять находится в следственном изоляторе, пока его дело рассматривается заново в другом украинском суде.

Владимира Рубана и Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов и покушений на украинских государственных деятелей и политиков, а именно президента Украины Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Оба обвиняемые заявляют о своей невиновности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу