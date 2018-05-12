Справа Савченко: Матіос заявляє, що на полігоні змоделювали обстріл Ради

Силовики змоделювали обстріл Верховної Ради зі зброї, яка, за версією слідства, належить заарештованим наразі голові громадської організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану та народному депутату Надії Савченко. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі «Радіо НВ» 11 травня.

«Вчора ми провели експертне відтворення подій. І я хочу сказати, що міномети, які були привезені підозрюваним Рубаном і підозрюваною Савченко, ті міни, які були заздалегідь привезені окремо від мінометів, вчора були випробувані на полігоні в тій траєкторії, як це планувалося. Тобто обстріл Верховної Ради з території Труханового острова. Це діючі міномети, вони придатні для стрілянини і для нанесення уражень», – сказав Матіос.

У березні Надію Савченко, яку підозрюють у плануванні теракту, суд арештував до 20 травня.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.