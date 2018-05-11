Слідство поіменно встановило офіцерів Росії, які надавали зброю Савченко – Луценко

Слідство поіменно встановило імена російських офіцерів, які, за версією українських правоохоронців, надавали зброю народному депутату Надії Савченко, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, виступаючи в Національному університеті «Острозька академія» на Рівненщині.

«На прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці… Ми знаємо цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями тощо», – сказав Луценко.

У березні Надію Савченко, яку підозрюють у плануванні теракту, суд арештував до 20 травня.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.