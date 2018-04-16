СБУ: Савченко й Рубан відмовляються свідчити

Позафракційний народний депутат Надія Савченко і керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан відмовляються свідчити в справі про підготовку теракту, повідомив прес-центр Служба безпеки України.

У відомстві заявили, що наразі слідчі призначили 13 експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо перевірки правдивості свідчень Надії Савченко.

Згідно з повідомленням, також проведені допити свідків, які розповіли про «важливі фактичні дані», здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцями проживання та роботи Рубана та Савченко, перевіряється причетність злочинів інших осіб.

У березні Надію Савченко, яку підозрюють у плануванні теракту, суд арештував до 20 травня.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.