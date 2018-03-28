Рубан і Савченко – «проект Тимошенко, Медведчука і Путіна» – експерт

Безпековий експерт Василь Богдан не має сумнівів у тому, що за діями колишнього переговірника з питань звільнення полонених, голову громадської організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана і народного депутата Надії Савченко, буцімто спрямованими на повалення конституційного ладу в Україні, стоїть кум російського президента, учасник переговорів у Мінську, очільник організації «Український вибір» Віктор Медведчук. Таку заяву зробив раніше генпрокурор Юрій Луценко. Натомість політолог Петро Олещук вважає, що очевидних зв’язків між колишньою російською полоненою та Медведчуком немає, адже після повернення Савченко з Росії вони не зустрічались публічно.

Експерт з питань безпеки Василь Богдан припускає, що звинувачення «Українського вибору» в антиукраїнській діяльності можуть мати підґрунтя.

«Український вибір» має можливості впливати на суспільну свідомість

«Об’єктивно «Український вибір», на чолі якого стоїть відома особа на прізвище Медведчук, має відповідні можливості впливати і на суспільну свідомість, і сама особа має конкретні зв’язки із керівництвом Росії в умовах війни, де є підстави говорити про можливість дій цієї особи, спрямованих не в національних інтересах нашої країни», – зазначив він в ефірі «Ранкової Свободи», хоча додав, що остаточні висновки лишаються за слідством.

На думку Богдана, політичний курс Медведчука узгоджений із амбіціями Росії.

Основна мета нашого ворога – підірвати Україну зсередини

«Основна мета нашого ворога, зовнішнього і внутрішнього – це підірвати Україну зсередини, дестабілізувати і потім фрагментувати її, підкоривши своєму впливу. Стосовно в цілому комплексу питань зі справою Рубана й Савченко, то, на моє переконання, – це проект Тимошенко, Медведчука і Путіна, спрямований, відповідно, в цьому напрямку».

У лютому президент Україна Петро Порошенко назвав Віктора Медведчука найбільш ефективним перемовником у питаннях звільнення заручників.

Керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко вважає, що президента невірно інформували.

Медведчук займався тим, щоб взяти процес обміну полоненими під контроль

«Були й інші переговорники, які займались визволенням полонених ефективно – це і Олег Котенко, і Оксана Білозір, і Юрій Тандіт, тобто ті люди, які займались практичною роботою. А Віктор Медведчук займався більше політичним процесом, тим, щоб взяти процес обміну полоненими під контроль як російських сил, так і монополізувати з боку України», – зауважує Дяденко.

Дослідник не сумнівається в тому, що «Український вибір» – це політична сила, яка орієнтується на зближення з Росією, але не вважає, що існують підстави для звинувачення саме Віктора Медведчука.

Медведчук завжди був поганим політиком, але чудовим юристом

«Медведчук завжди був поганим політиком, поганим політичним стратегом, але чудовим юристом. Будь-які кроки, які робила його команда, його найближче оточення – вони досить юридично виважені. І мені здається, що було б дуже складно притягти до відповідальності саме за ці дії і пана Медведчука, і його найближче оточення», – міркує експерт.

Втім, він припускає, що представники регіональних відділень «Українського вибору» могли вдатись до дій, які дали генеральному прокурору підстави говорити про звинувачення.

Політолог Петро Олещук звертає увагу на те, що з відкритих джерел говорити про стосунки між Савченко та Медведчуком не доводиться, хоча чимало українських політиків вітали її зі звільненням з російського полону.

Жодних фотографій Савченко із Медведчуком ви не побачите. Він не забажав

«Сама Савченко робила заяви, що вона б не проти з ним зустрітись, але він послідовно відмовлявся, очевидно, розуміючи усі наслідки і можливі результати публічних контактів із Савченко. Тому жодних фотографій Савченко із Медведчуком ви не побачите, тому що вони особисто не зустрічались, незважаючи на всю його роль у її звільненні і на те, що він міг би на це претендувати, якби забажав. Він не забажав», – нагадує політолог.

Не вбачає він і ознак добрих стосунків Медведчука з Володимиром Рубаном.

З боку «Українського вибору» називали Рубана псевдогенералом

«Було дуже багато заяв, до речі, з боку того ж самого «Українського вибору», в яких називали пана Рубана псевдогенералом і ледь не самозванцем, у відповідь на це Рубан робив заяви, що Медведчук просто хоче бути російським гауляйтером України. Теж заяви, м’яко кажучи, не дуже приємні і дошкульні», – ділиться спостереженнями Олещук. З цього він робить висновок, що довести зв’язок між Медведчуком, Савченко та Рубаном буде непросто.

А політичний експерт Тарас Чорновіл, навпаки, вважає, що ланцюжок причетності Медведчука до дій Савченко та Рубана вимальовується досить чітко.

Те, що Рубан – людина Медведчука, саме собою зрозуміле

«Чи має Медведчук контакти і певне спрямування у відносинах з Савченко і з Рубаном? Та безумовно. Те, що Рубан – людина Медведчука, те, що він виповз з його середовища – це було як саме собою зрозуміле. Зі слів Луценка я можу припускати, що нам дали не всю інформацію. Зрозуміло, що інформацію дали тільки по тих епізодах, де вже всі розслідування зроблені, проведені. Припускаю один варіант, що, можливо, дійсно такі матеріали є, і тоді на Медведчука дійсно можна буде вийти. Варіант другий, таких матеріалів реально бракує, і, можливо, Юрій Луценко зробив таку досить жорстку заяву з надією на провокацію», – припускає Чорновіл.

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