Генпрокуратура України зацікавилась Медведчуком. Чи загрожує щось куму Путіна?

Навколо кума російського президента, учасника переговорів в Мінську Віктора Медведчука збираються хмари. Донедавна перші особи держави уникали публічно критикувати його чи переслідувати, підкреслюючи його зв’язки з Кремлем та користь для обмінів полонених. Втім, після резонансної справи Савченко-Рубана генпрокурор Юрій Луценко заявив: ГПУ розслідує політично-підривну діяльність партії Медведчука «Український вибір». Сам же Віктор Медведчук, за словами Луценка, може виявитись «мозковим центром» масштабної програми з дестабілізації України.

У Генпрокуратури є запитання до «Українського вибору» як центру антиукраїнської пропаганди, сказав Юрій Луценко в ефірі телеканалу ICTV.

Кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських «кубел», які за гроші Москви в областях організували підривну діяльність. Йдеться не про військово-підривну, а політично-підривну, антиукраїнську, сепаратистську, федералістичну діяльність

«За 2 тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко Служба безпеки, військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських «кубел», які за гроші Москви (які ми вилучили) та за планами Москви (які ми також із завданнями вилучили) в Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність. Йдеться не про військово-підривну, а політично-підривну, антиукраїнську, сепаратистську, федералістичну діяльність», – заявив генпрокурор.

Центром такої диверсійної діяльності може бути «Український вибір», і ГПУ розслідує це питання понад рік, сказав Юрій Луценко.

А от лідер цієї політичної сили Віктор Медведчук може виявитись «мозковим центром» значно складнішої схеми з дестабілізації України, припускає генпрокурор.

Рубан і Савченко, навіть якщо б завербувати цілий полк спецназу, не могли б діяти окремо від більш глобального плану

«Ми прекрасно розуміємо, що Рубан і Савченко, навіть якщо б їм вдалося завербувати цілий полк спецназу, не могли б діяти окремо від якогось більш глобального плану. І я особисто вважаю, що події по дестабілізації столичних вулиць під час перекриття центральних магістралей, спроб штурму Жовтневого палацу тощо, які демонстрували прихильники Саакашвілі, були частиною плану по дестабілізації», – сказав Луценко.

Ймовірно, якби план спрацював, Кремль використав би хаос в Україні для повномасштабного вторгнення. І навіть спробував би спробу, каже Луценко, повернути до влади екс-президента Віктора Януковича, який досі вважає себе легітимним.

Пост одного з керівників «Українського вибору»

«Дешевою маніпуляцією» назвали заяву Юрія Луценка в «Українському виборі». У цій політичній організації кажуть, що генеральна прокуратура таким чином прагне залякати українців, штучно створивши образ ворога.

«Не викликає сумнівів, що генпрокурор Луценко переслідує «Український вибір» та його керівника Віктора Медведчука, тому що як вогню боїться реалізації ідей, які ми підтримуємо, і які підтримують мільйони українців. Політичні репресії щодо нашого руху, активну роль в яких відіграє Юрій Луценко, мають системний характер і обумовлені зовсім не справою Савченко та Рубана», – заявила прес-служба «Українського вибору».

Медведчуком зацікавились

Звинувачення генерального прокурора досить серйозні. Проте поки що далі заяв справа не рухається – документів, свідчень чи відеодоказів проти Медведчука та «Українського вибору» Генпрокуратура не оприлюднила.

Проте вже той факт, що Луценко офіційно озвучив підозри на адресу Медведчука, – людини, яку ще нещодавно президент Петро Порошенко назвав «найефективнішим для обмінів заручниками» – серйозний сигнал.

Є ще кілька «дзвіночків». Торік у серпні з’явилась сторінка Фейсбуку «Анафема», яка називає себе «громадянським підпільним рухом».

«Наша місія – очищення України від російських агентів впливу і місцевих виродків-колаборантів. Ціль №1 – Віктор Медведчук, якого усі помилково вважають впливовою та навіть демонічною фігурою, але насправді він є дрібною шісткою росіян», – пишуть ініціатори руху.

На початку створення сторінки активісти заявили, що роздали тисячі газет із викривальними матеріалами щодо Медведчука, і ще тисячі примірників відправили в регіони України. Згодом на асфальті та парканах почали з’являтись малюнки, що зображують черв’яка з обличчям Медведчука та адресою сайту «Анафеми».

Хто стоїть за «Анафемою» – невідомо. Проте ресурс обіцяє незабаром оприлюднити «всю політичну та бізнесову мережу» Медведчука. Щонайменше, це гарантуватиме додаткову увагу до справ і зв’язків людини, яка тривалий час залишалась в тіні.

Ще один сигнал, що лідеру «Українського вибору» доводиться виходити з тіні – суд розпочав розгляд по суті справи про напад охоронців Медведчука на журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). Інцидент стався на початку листопада 2017 року біля VIP-терміналу аеропорту «Київ».

Коли туди прилетів приватний борт Віктора Медведчука, його охоронці почали перешкоджати роботі журналістів. «Схеми» хотіли зафіксувати прямі перельоти лідера організації «Український вибір» до Росії, заборонені решті громадян.

Віктор Медведчук, як уповноважений державою на ведення переговорів щодо звільнення заручників, має на це виняткове право. Однак, як виявили журналісти, він користується цим правом також і з приватних питань.

Охоронці підприємця в масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу.

Захист лідера «Українського вибору» звинуватив журналістів у «втручанні у приватне життя» Віктора Медведчука та його родини. І навіть подав зворотній позов.

Справа тривалий час не рухалась, і лише 16 березня крига скресла: суд визначив порядок вивчення матеріалів справи, дослідження доказів та виступів сторін.

Чому зараз?

Чому фігуру Медведчука почали все відкритіше пов’язувати з підозрілими кампаніями? На це може бути дві причини, припускає політолог Ігор Рейтерович. Генпроратура, скажімо, розслідуючи справу Савченко-Рубана могла вийти на переконливі докази проти лідера «Українського вибору». І саме тому Луценко озвучив, що його відомство розслідує справи Медведчука, каже Рейтерович.

Друга ж версія політолога – суто політична.

«І тому виникнення подібних справ певною мірою може бути політично мотивованим. Фігура достатньо одіозна, навколо Медведчука було багато заяв і питань. І розпочати, принаймні, цю справу вигідно з інформаційної точки зору, тому що увага медіа буде прикута. З іншого боку, це дасть продемонструвати, що правоохоронні органи працюють по всіх, незалежно від того, хто які має зв’язки», – додає Рейтерович.

Зараз влада, швидше за все, очікує на реакцію Медведчука – публічну, або ж неофіційну. І залежно від того, якою вона буде, можна очікувати наступних кроків ГПУ, припускає експерт.

Віктор Медведчук – не остання людина в Україні, каже політолог Микола Давидюк. Медведчук був головою Адміністрації президента часів Леоніда Кучки, організував собі за той час солідний бізнес, налагодив дружні і навіть сімейні стосунки із Путіним.

Проте тривалий час, поки рейтинг Порошенка залишався досить високим, президенту було зручно співпрацювати з лідером «Українського вибору», каже Давидюк. Коли ж президент почав втрачати відсотки – побачив у Медведчукові загрозу – і «вже було не до бізнесу, і не до перемовин», припускає політолог.

«Я думаю, є певна ситуація про яку ми не знаємо, що стало мотивацією, що на Медведчука звернули увагу. Електоральний рейтинг – так, але більш за все, є ще щось. Дійсно, щось відбулось, тому що Луценко після затримання Рубана і Савченко з трибуни Верховної Ради натякав на ляльководів Савченко. Можливо Медведчук порушив домовленості з Порошенком, може по бізнесу розійшлись, може ще щось. Можливо буде наступ, а може це взагалі торги», – говорить Давидюк.

Так чи інакше, а настільки «медійно некомфортно», як зараз, Медведчукові ще не було, резюмує політолог.