У ГПУ заявили, що мають питання до діяльності «Українського вибору» Медведчука

Генеральна прокуратура України не виключає, що організація «Український вибір», лідером якої є кум російського президента Віктор Медведчук, може бути «центром антиукраїнської пропаганди».

«У нас є запитання до діяльності «Українського вибору» як центру антиукраїнської пропаганди. За два тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко СБУ військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських кубел, які за гроші Москви, які ми вилучили, за планами Москви, які ми також із завданнями вилучили, в Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність на території України», – цитує слова генпрокурора в інтерв’ю одному з українських телеканалів його речниця Лариса Сарган у Facebook.

Юрій Луценко вважає, що центром таких дій може бути «партія, яка називається «Український вибір» Віктора Медведчука. Крім того, ГПУ вивчає причетність Медведчука до діяльності Володимира Рубана і Надії Савченко та їхні контакти, додав генпрокурор.

«Ймовірно, теракт в центрі столиці мав би потягнути за собою наступ російсько-терористичних військ», – припустив Луценко.

В «Українському виборі» поки не коментували заяви генерального прокурора на адресу організації та її лідера.

8 березня на КПВВ «Майорське» був затриманий Володимир Рубан при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям, повідомили в ГПУ. Наступного дня голова СБУ Василь Грицак заявив про зв’язки Рубана з організацією Віктора Медведчука «Український вибір», які остання заперечила. Також у Генпрокуратурі назвали депутата Надію Савченко спільницею Володимира Рубана. Наразі вона перебуває під вартою через інкриміновані їй злочини за кількома статтями, зокрема про «терористичний акт». Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».