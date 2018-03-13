Рада під посиленою охороною: що депутати думають про справу Рубана

Верховна Рада, на яку, за даними СБУ, планував замах голова організації «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, почала роботу 13 березня з посиленими заходами безпеки. Депутат Надія Савченко, яку викликають на допит у справі Рубана, у парламенті не з’явилась. Вона опублікувала офіційного листа, що, мовляв, весь робочий тиждень перебуватиме «з робочою поїздкою в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС». Тим часом депутати коментують, що думають про звинувачення на адресу Рубана.

Після затримання Володимира Рубана Верховну Раду охороняють ще прискіпливіше: правоохоронці пильно перевіряють посвідчення та перепустки, до принесених у парламент речей особлива увага.

Хоча саме сьогодні Верховній Раді навряд би щось загрожувало за задумом Рубана – ідея полягала в тому, щоби зробити теракт в урядовому кварталі тоді, коли в одному місці зберуться президент, депутати та уряд. Скажімо, під час послання голови держави до парламенту, говорить представник президентської фракції, секретар комітету з нацбезпеки і оборони Іван Вінник.

​СБУ вже анонсувало, що згодом оприлюднить великий масив доказів і даних про співучасників у цій справі. Вінник каже, що вже ознайомився принаймні з частиною цієї інформації, проте не поспішає робити висновки, хто ж стоїть за Рубаном.

«Складно говорити про якісь сили. Напевне, слідство нехай з’ясовує. Назагал відомо, що всі особи, які у той чи інший спосіб пов’язані з розслідуванням цього кримінального провадження, у різному процесуальному статусі (чи то у статусі підозрюваного, як Рубан, чи то у статусі свідка, як Надія Савченко), –у той чи інший спосіб пов’язані з організацією «Український вибір», яку очолює пан Медведчук», – каже Вінник.

Водночас в «Українському виборі» Віктора Медведчука зв’язок із Рубаном відкидають.

Позитивним моментом цієї історії є те, що СБУ гарно виконує свою роботу в критичних ситуаціях, каже Вінник. Скажімо, якщо порівнювати Україну і західні країни статистично, за кількістю скоєних терактів, то Київ точно не серед лідерів, вважає депутат.

А що думає президент Петро Порошенко про затримання Рубана, Вінник не знає. Він каже, що на засідання фракції «БПП» голова держави не приходив, і неофіційно ситуацію не коментував.

«Офіційних заяв я особисто не чув. Хоча, мені здається, вони зараз і не доречні. Зараз це перебуває в площині кримінального провадження, яке здійснюють відповідні органи. Втручання президента в цю дискусію поки недоречне», – додав він.

Роль Савченко

А депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук звертає увагу на те, що неприпустимо для Надії Савченко як депутата заявляти, що охоче взяла б на поруки Володимира Рубана – людину, яку звинувачують у підготовці масових терактів.

У цьому ще є один аспект: її помічник Олег Мезенцев проходить у справі Рубана як один із співучасників групи, яка готувала злочини. Сам Мезенцев заявив, що ніколи не обговорював із Рубаном його поїздки на окуповану територію.

«Тих доказів, які є зараз у наших правоохоронних органів, буде достатньо для того, щоб сформувати доказову базу, щоб усі, хто працював над утіленням цього плану в життя, були притягнуті до відповідальності. Я б дуже хотів, щоб всі ці люди в найкоротші терміни отримали покарання. Все це привчить суспільство розуміти, що держава здатна себе захищати і громадян. А всі ті, хто планують майбутні теракти і диверсії, будуть розуміти, що невідворотнє покарання на них чекатиме», – каже Тетерук.

До СБУ є запитання – Бойко

Проте не всі депутати одностайні в тому, як оцінюють звинувачення СБУ. Скажімо, один із лідерів «Опозиційного блоку» Юрій Бойко каже, що запросив до парламенту керівників правоохоронних органів, щоби вони відзвітували: чи є реальна терористична загроза послам, політичним інвесторам і громадянам, які працюють у центрі Києва.

«Якщо буде відповідна інформація – можна буде зробити висновки. Ми бачили стільки заяв із боку керівників правоохоронних органів, і ми не бачимо результатів розслідування прозорих: і щодо підриву гранати тут під Верховною Радою, і щодо убивства двох журналістів, і розстрілів у центрі Києва, і убивства правоохоронців у Княжичах», – каже Бойко.

А позафракційний Юрій Дерев’янко, один із наближених до реадмісованого до Польщі Міхеїла Саакашвілі, переконаний, що навколо справи Рубана «нагнітається істерія».

З одного боку, виявлена у Рубана зброя – це «не іграшки на ялинку», і СБУ повинна розслідувати подібні випадки і припиняти їх, каже парламентар. Проте посилена охорона урядового кварталу і підживлення страхів у суспільстві – це намагання влади утримати українців від протестів після розгону наметового містечка, переконаний Дерев’янко.

«Влада боїться мирних протестів, тому намагається, можливо, гіперболізовувати загрози. Ну, знайшли одного негідника зі зброєю. Та цих негідників потрібно виловлювати кожен день», – каже Дерев’янко.

Тим часом справа Рубана лише починає набирати обертів. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, слідство планує допитати ще чотири-шість осіб. Очільники правоохоронних органів анонсують: попереду багато відкриттів.

Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Рубан усі звинувачення відкидає.

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