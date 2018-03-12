Савченко не отримувала повісток до СБУ – Проторченко

Позафракційний народний депутат Надія Савченко не отримувала повісток на допит до Служби безпеки України в справі підозрюваного в підготовці терактів у Києві голови організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, повідомила заступник голови її партії Тетяна Проторченко у Facebook.

«Савченко перебуває з робочим візитом в ПАРЄ, де в неï запланованi зустрiчi з європарламентарями з питань визволення українських політв’язнів із Росії. Повісток, запрошень чи будь-яких інших документів Надія Вікторівна не отримувала», – написала Проторченко.

Водночас народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив у Facebook, що Савченко не було на засіданні політичного комітету.

«Усі заходи в ПАРЄ цього тижня – у Парижі. Засідання комітетів. На політкомі Савченко сьогодні не було. На моніторинговий завтра вона не запрошена (цей комітет відбувається завжди in camera і без спеціального запрошення туди потрапити неможливо)», – зазначив Ар'єв.

12 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що СБУ викликала Савченко на допит у справі Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «попередити масштабні терористичні акти», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 16 травня.