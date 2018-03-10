Радіо Свобода Daily: Рубан віз зброю у меблях і потрапив в СІЗО

Рубан віз зброю для теракту в Києві?

Відкриває сьогоднішній огляд резонансне затримання керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана на одному з КПВВ у зоні бойових дій на Донбасі.

За даними заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки, «під виглядом переселенця цей «генерал» намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях».​ Голова СБУ Василь Грицак уточнив, що готувалися «масові теракти, з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва». «Мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові. Ішлося б про тисячі загиблих. Як говорили їхні куратори з «ДНР» та Москви, має бути хаос», – зазначив Василь Грицак, додавши, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності» України. Сам Рубан звинувачення відкидає і каже, що лише виконував роль водія.

Але крім цього, керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» підозрюють і у підготовці замаху на президента України Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка й секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Шевченківський районний суд Києва вже обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 травня без права грошової застави. Підтримати Рубана в судову залу приходила народний депутат Надія Савченко.

То хто ж такий Володимир Рубан?

Ще на початку 2013-го він був активним учасником проросійської організації «Український вибір», ​але влітку того ж року створив свою, яку назвав «Офіцерський корпус». Разом з нею взявся з власної ініціативи за звільнення заручників із полону угруповань «ЛНР» та «ДНР». Рубану неодноразово закидали звинувачення у зриві обмінів та заробітку на цьому.

Ситуація із затриманням Рубана може показати тих, хто займає проросійську позицію, співпрацює з росіянами, а також те, чи є «кроти» в Адміністрації президента, вважає волонтер Мирослав Гай. Що ще думають про це затримання користувачі соцмереж та як жартують із, здавалось би, зовсім невеселої теми, ми зібрали в окремій публікації.

«Титанове збагачення» Мартиненка

Державне публічне акціонерне товариство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» у 2017 році продовжило укладати контракти на постачання титанової продукції з австрійською фірмою-посередником Bollwerk, яка пов’язана з колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком. Співпраця продовжилась попри те, що в цей період вже тривало розслідування НАБУ щодо збитків державі, завданих посадовцями державного підприємства в результаті збуту продукції через цю фірму за заниженими цінами. Загальна сума нових контрактів, укладених з Bollwerk за 2017 рік, сягнула понад 53 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Титанове збагачення» Миколи Мартиненка».

Більше того, «Схеми» порівняли вартість продукції, за якою державне підприємство відпускало продукцію через компанію Bollwerk, та виявили, що для цієї фірми вона була вдвічі-втричі дешевша, аніж під час розрахунків напряму з кінцевим споживачем.

Старт паралімпіади

У Пхьончхані відбулася церемонія відкриття XІІ зимових Паралімпійських ігор. Основні змагання розпочнуться сьогодні, 10 березня, з гірських лиж у чоловіків і жінок. Україна виступатиме лише у біатлоні, лижних гонках та сноуборді. Разом з тим, вперше в історії України чемпіони та призери Паралімпійських ігор будуть відзначені в рівній мірі з олімпійцями. За «золото» паралімпійці отримають премії у розмірі 125 тисяч доларів США, за «срібло» – 80 тисяч та за «бронзу» – 55 тисяч. (До цього часу паралімпійські спортсмени отримували втричі менше). Ми пильно спідкуватимемо за успіхами наших спортсменів і розповідатимемо Вам про це у Щоденниках Паралімпіади, а поки гляньте фотопідбірку з церемонії відкриття.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Церемонія відкриття XІІ зимових Паралімпійських ігор 2018

Лауреати Шевченківської премії 2018

До дня народження Тараса Шевченка президент Петро Порошенко вже традиційно вручив найвищу творчу національну премію України митцям, яких подав Комітет із Шевченківської премії.

Відзнаку отримали:

художник Павло Маков – за мистецький проект «Втрачений Рай»,

композитор Вікторія Польова – за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви»,

представники творчого об’єднання «Вавілон' 13»: режисер Володимир Тихий, оператор Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко та Юрій Грузінов – за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.

Літературною премією відзначена письменниця Емма Андієвська ​за книги поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети».

А лауреатом у категорії «публіцистика» за книгу «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» став професор історії, директор Українського наукового інституту в Гарвардському університеті Сергій Плохій.

Про свій апонім, багаторічну роботу на Радіо Свобода, а також роль України в її житті Емма Андрієвська розповіла нашій журналістці у своєму помешканні в Мюнхені. У свої майже 87 років вона випромінює, здається, невичерпну енергію. Вона працює по 10 годин на добу, малюючи нові картини та складаючи поетичні збірки.

А з Сергієм Плохієм про роль національної еліти у критичні моменти історії та про історію, яка прямо впливає на те, що відбувається зараз, ми поговорили в нашій студії напередодні вручення почесної нагороди.

Запальні вечірки, ді-джейські сети і благодійність

Втім, окрім дня народження Кобзаря, щороку 9 березня відзначають і Міжнародний день ді-джея. Спочатку задумом було не свято, а закриття благодійної тижневої акції. Така ідея святкування прижилася у світі, і зараз уже існує традиція перераховувати на благодійність кошти, отримані за різні заходи цього дня. В Україні декілька разів проводили такі акції. Та чи збережеться ця практика надалі, і загалом, на якому рівні перебуває DJ-культура в Україні, Радіо Свобода розпитало українських ді-джеїв Omnia, Burzhuy та Konstantin Ozeroff.

Зробіть і Ви щось безкорисливо!

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