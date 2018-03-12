Парубій після затримання Рубана закликав посилити охорону Ради

Охорону Верховної Ради необхідно посилити, заявив спікер парламенту Андрій Парубій, коментуючи затримання керівника організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивств українських високопосадовців.

«Надто важливо посилити заходи безпеки. Треба розуміти, що подібні сценарії можуть реалізовуватися й надалі. І для цього важлива безпека Верховної Ради й урядового кварталу», – сказав Парубій.

На його думку, операція правоохоронців підтверджує, що наміри президента Росії Володимира Путіна щодо «дестабілізації ситуації в Україні залишаються і є актуальними як ніколи».

Володимир Рубан був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «попередити масштабні терористичні акти», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 16 травня.