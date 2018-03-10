Спецслужби оприлюднили лише п’яту частину доказів по справі Рубана – речник МВС

Операція викриття голови громадської організації «Офіцерський корпус», колишнього переговірника у справі звільнення полонених Володимира Рубана тривала багато місяців, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«Це реально хороша, багатомісячна, дев’ять або навіть десять місяців тривала ця спецоперація, оперативна розробка цієї та низки інших осіб Службою безпеки у взаємодії з військовими. Я думаю, що те, що ми побачили, це переконливо, і результат вже є досить гідний», – сказав Артем Шевченко в ефірі телеканалу «112 Україна».

Також він вважає оголошення підозри Рубанові більш ніж обґрунтованим.

«Для мене є достатнім обсяг інформації, наданий СБУ, щоб вважати більш ніж обґрунтованою підозру Рубану», – сказав він.

При цьому Шевченко звернув увагу, що оприлюднені наразі СБУ докази, які він вважає досить переконливими, – це, за його оцінками, лише «частина п’ята від того, що має спецслужба у своєму розпорядженні».

Операцію затримання Рубана Шевченко назвав «не випадковою», і справа, на його думку, має судову перспективу.

Володимир Рубан був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «попередити масштабні терористичні акти», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності» України.

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 16 травня.

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