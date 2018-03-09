Справа Рубана: реакція російських ЗМІ та бойовиків

«​Хочу окремо відмітити, як включилися на захист російські політики і засоби масової інформації, що лише підтверджує і переконує нас у правильності вжитих заходів», – наголосив президент України Петро Порошенко про затримання Володимира Рубана, керівника «Офіцерського корпусу». Радіо Свобода спробувало відслідкувати, чи справді це так.

«Це горе… Єдиний достойний офіцер України», – так відреагував на затримання Володимира Рубана один з «діячів» угруповання «ДНР» Олександр Кофман.

«Рубан і Ковальчук – єдині, з ким можна було мати справу щодо обміну. Всі інші – «обмінювальники» від гаманця», – написав колишній ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Ігор Безлер («Бєс»​). Він також вважає, що затриманого очільника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» «використали втемну та відверто підставили» і ціль «далеко не Рубан».

Тим часом сайти бойовиків і російські ЗМІ (як, наприклад, «РИА Новости»), цитують заяву головного ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка, з посиланням на Telegram спільноти WarGonzo, якій він ніби-то дав ексклюзивне інтерв’ю (у СБУ заявляють, що «здобуто вагомі докази, які свідчать про те, що Рубан, діючи за попередньою змовою з ... Захарченком О. В.., а також іншими особами, спланували та вчинили конкретні дії, направлені на підготовку та вчинення серії терористичних актів у центральній частині міста Києва»). Ватажок бойовиків запевняє, що зустрічався з Рубаном «тільки з питань обміну полоненими» і «достатньо давно».

Низка ресурсів, у свою чергу, посилається на пост головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, в якому той стверджує, що пов’язувати Віктора Медведчука і Володимира Рубана не варто, адже в останні роки між ними, мовляв, була не дружба, а конкуренція через участь в обміні полоненими. За словами Гужви, цей процес «курував» голова «Українського вибору», а очільника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» з нього виключили, за що «Рубан неодноразово публічно критикував Медведчука».

Російські ЗМІ поширюють заяву заступника голови «Українського вибору» Василя Німченка, який називає інформацію про зв’язок Володимира Рубана з Віктором Медведчуком «спробою дискредитувати миротворчу діяльність руху».

Майже усі свої твіти 9 березня присвятив Рубану журналіст «Комсомольской правды» Олександр Коц. У них він, зокрема, намагається схилити своїх підписників до думки, що арешт Рубана – підстава, бо звинувачення «фантастичні» і схожі на «голлівудський бойовик».

«Дуже дивною історією» називає затримання Рубана спецкор російської «Новой газеты» Павло Канигін і наголошує, що ця людина «дуже багато знає» про збитий над Донбасом «Боїнг» малазійських авіаліній.

«У липні 2014-го він багато контактував із сепаратистами і з тим же Хмурим на тему обмінів. Стосунки у них склалися тоді цілком робочі, навіть товариські, обоє потім розповідали байки в Фейсбуці, і я впевнений, що Рубан міг би багато цікавого нам розповісти. У минулому році я намагався поговорити з ним про МН17, але Рубан злякався і сказав, що поплатиться за це головою».

Окрім того, на сайтах бойовиків можна зустріти новини про те, що «Київські ЗМІ відмовляються вірити в підготовку Рубаном замаху на Порошенка».

Про затримання керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана на одному з КПВВ у зоні АТО ​стало відомо у четвер. За даними заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки, «під виглядом переселенця цей «генерал» намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях».​

9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» без визначення розміру застави до 16 травня.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема, збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

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