Народний депутат про Савченко: «Ми всі зробили помилку»

Народний депутат Надія Савченко – це помилка президента і парламенту, стверджує народний депутат Юрій Береза, але зізнається, що й сам помилявся, намагаючись допомогти їй під час ув’язнення Савченко в Росії. Береза переконаний, що вона є креатурою Віктора Медведчука, лідера організації «Український вибір», кума російського президента Володимира Путіна та представника України у Тристоронній переговорній групі у Мінську, хоча сама Савченко заявляла, що незнайома з ним. А політтехнолог Андрій Луценко припускає: Савченко використала звинувачення Генпрокуратури в намірі здійснити теракт у парламенті, аби зіграти на соціальному невдоволенні владою.

Народний депутат Надія Савченко відкинула всі звинувачення проти себе. Вона заявила, що звинувачення її в намірі повалити державний лад вигідні чинній владі.

Хто хоч раз не думав знищити цю владу? Це є злочином?

«Генеральному прокурору Луценку треба було стати генеральним прокурором для того, щоб ніколи в житті не розслідувалися його злочини проти українського народу. А тепер, українці, задайтесь питанням, хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх майданах, хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду? Ми що, живемо в 1937 році, в сталінських часах, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці? У нас про це не говорить тільки лінивий», – сказала народна депутатка.

Пізніше сестра Савченко прокоментувала її слова в ефірі «Вашої Свободи».

Влада йде шляхами Путіна або Макіавеллі

«Надія Савченко сказала, що якщо українці з цим погодяться, вони будуть жити як в тоталітарному режимі Росії, коли їм Путін, коли тільки став до влади, закидав терористичні акти: дивіться, росіяни, я вас рятую, там чеченці на вас нападають, я вас усіх знищу. Зараз влада так само йде шляхами Путіна або Макіавеллі», – каже Віра Савченко.

Політтехнолог Анатолій Луценко вбачає в ситуації навколо Надії Савченко паралелі зі справою опозиціонера Міхеїла Саакашвілі, який наразі перебуває в Нідерландах.

Йде набір гучних заяв в інформаційному полі, потім вони здуваються

«Маємо тенденцію, яка проявилася ще з Саакашвілі, коли йде набір гучних заяв в інформаційному полі, потім вони на якомусь етапі переходять у судові справи і безпосередній процес, потім вони здуваються», – перераховує Луценко.

Більш того, експерт припускає, що заява Луценка про буцімто підготовку теракту могла бути вигідною Савченко.

«Все виглядає як королівство кривих дзеркал: один робить пас, виступаючи в парламенті, інша цей пас використовує. Я більш ніж впевнений, що до неї увагу привернув Луценко, виступаючи в парламенті, і вона скористалась цим моментом, щоб сказати про те, що, умовно, багато хто незадоволений владою. Це соціологічно абсолютно прийнятно», – зазначає він, вказуючи на високий рівень невдоволення владою з боку суспільства.

Президент назвав Медведчука великим переговірником – Луценко

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Юрій Береза переконаний, що Савченко робитиме все, аби залишатися об’єктом обговорення.

Вона буде робити все, щоб бути «на телевізорі»

«Вона буде робити все для того, щоб бути деконструктором, таким збуджувачем, для того, щоб весь час бути «на телевізорі», весь час бути в центрі уваги. При цьому на сьогоднішній день ми всі забули про те, що це просто проект Медведчука, який завів у Верховну Раду «Блок Юлії Тимошенко» і вона особисто», – стверджує парламентар в ефірі «Ранкової Свободи».

Сама Савченко заявляла у грудні 2016-го, що «не знайома з Медведчуком».

При цьому Анатолій Луценко нагадує, що участь Віктора Медведчука у звільненні українських громадян відзначав і президент Порошенко.

«Була спеціальна прес-конференція президента, здається, вона називалась «Виклики 2018 року», на якій він сказав дослівно, що Медведчук – великий переговорник, який зробив найбільший внесок в звільнення всіх полонених і заручників. Тому я б єдине порадив – принаймні до нього її не в’язати, тому що в такому випадку можна робити певні претензії до президента», – міркує політтехнолог.

Юрій Береза, у свою чергу, вказує на зв’язок між Медведчуком, Савченко та керівником центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном, про який він дізнався, коли очолював Штаб національного захисту в Дніпропетровській області

«Тоді з’явився такий Рубан в Дніпровській ОДА. Я говорив: це – якийсь «сєпар», але один із керівників казав: так він може вирішувати за великі гроші питання, він – людина Медведчука, і в нього доступ на ту територію у зв’язку з близькістю Медведчука до Путіна. Він може допомогти витягнути наших солдатів. Я промовчав, але більше в Штабі нацзахисту Рубана ніколи не було», – згадує Береза.

Депутат переконаний, що полон Савченко свого часу увів в оману українську громадськість.

В першу чергу Савченко – політична відповідальність Юлії Тимошенко

«Савченко – це помилка президента, Савченко – це помилка українського парламенту. Але в першу чергу Савченко – це політична відповідальність Юлії Тимошенко та «Блоку Юлії Тимошенко». Ми всі зробили помилку, я це визнаю», – каже він.

Частину відповідальності він покладає і на себе – за словами Берези, він організував збір доказів непричетності Савченко до злочинів, в яких її звинувачували в Росії.

«Я тепер розумію, що це було все фейкове й постановочне, а на той час на прохання сестри, Віри Савченко, аеророзвідка полку «Дніпро-1» робила обльоти, цивільні представники аеророзвідки їздили давати свідчення в суді. Я тепер прекрасно розумію, що ми ризикували людьми», – зізнається політик.

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