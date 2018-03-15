"Астанавитесь": соцмережі кепкують з баталій навколо Савченко

15 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного депутата Надію Савченко в підготовці терористичного акту у Верховній Раді. Луценко також вніс до парламенту подання про затримання й арешт нардепа. Сама ж Савченко під час брифінгу назвала звинувачення «смішними» й заявила, що готова пройти перевірку на поліграфі. Радіо Свобода зібрало найцікавіші реакції соцмереж на події, які розгортались навколо нардепа.

«У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі: урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе», – сказав Луценко, виступаючи в парламенті 15 березня.

В цей час Савченко з’явилась на допит у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, затриманого з великою партією зброї 8 березня на КПВВ «Майорське». До і після самого допиту вона провела короткий брифінг, де заявила про готовність взяти Рубана на поруки. Також Савченко висловилась щодо розслідування справи розстрілів Небесної Сотні, звинувативши спікера парламенту Андрія Парубія в заведенні снайперів у готель «Україна».

Лише згодом нардеп принесла свої вибачення та виправилась, що мала на увазі не Парубія, а нардепа Сергія Пашинського.

Назвавши звинувачення Луценка в державному перевороті «хорошими», Савченко заявила, що «багато військових погоджуються, що військовий переворот є абсолютно очікуваною і правильною подією».

«Країна переворотів»

Багато користувачів соцмереж жартують на цю тему.​

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі також не залишився осторонь баталій навколо Савченко, назвавши їх «маразмом».

Деякі користувачі вважають, що з ситуації з Савченко українці мають винести урок.

​Питання про політичне майбутнє Савченко також стало предметом обговорення.

Наприкінці засідання Верховної Ради, Савченко попросили покинути залу. Деякі ЗМІ почали поширювати інформацію, що в її сумці знайшли гранату. Джерело Радіо Свобода в правоохоронних органах підтвердило, що вони мали оперативну інформацію про наявність зброї у народного депутата.

Луценко ж висловив сподівання, що подання на Савченко парламент розгляне 22 березня.