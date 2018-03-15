Луценко вніс до Ради подання щодо Савченко

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Про це речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Сарган опублікувала текст подання.

Раніше сьогодні в парламенті генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко підозроюють в плануванні теракту в парламенті України.

«У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі: урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе», – сказав Луценко.

Надія Савченко заяви генпрокурора поки що не коментувала. Вона перебуває на допиті в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.

Верховна Рада сьогодні виключила депутата Надію Савченко із комітету з питань національної безпеки і оборони.