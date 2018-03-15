Савченко заявляє про намір взяти Рубана на поруки

Народний депутат (позафракційна) Надія Савченко заявляє, що «буде брати» на поруки колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області. Про це Савченко сказала 15 березня біля управління Служби безпеки України в Києві, куди вона прийшла на допит у справі Рубана.

«Я поважаю Володимира Рубана за всю його роботу, яку він виконував на фронті зі звільнення полонених, з допомоги ЗСУ, СБУ і всім спецслужбам. Дуже прикро, що в нас іде війна спецслужб… Я буду брати Володимира Рубана на поруки», – заявила Савченко.

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави до 16 травня.

Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю й підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося запобігти «масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».