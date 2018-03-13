Савченко не просила Парубія відправити її в закордонні відрядження – речник

Позафракційний народний депутат Надія Савченко у 2018 році не зверталася до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з проханням відрядити її в закордонні відрядження, повідомив Радіо Свобода речник голови парламенту Андрій Ковальов.

«Від початку 2018 року народний депутат Надія Савченко не зверталася до голови Верховної Ради Андрія Володимировича Парубія з проханням відрядити її в закордонні відрядження. Голова парламенту розпорядження про закордонне відрядження народного депутата Надії Савченко не підписував», – сказав Ковальов.

12 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що СБУ викликала Савченко на допит у справі Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.

Заступниця голови партії Савченко Тетяна Проторченко повідомила, що народний депутат не отримувала повісток на допит до СБУ. Вона додала, що Савченко перебуває з робочим візитом в ПАРЄ в Страсбурзі.

13 березня Савченко оприлюднила звернення до голови СБУ Василя Грицака, у якому пояснює, що її робоча поїздка триває від 12 до 16 березня. Вона заявила, що повідомила апарат Верховної Ради про свій виїзд за кордон.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «попередити масштабні терористичні акти», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 16 травня.