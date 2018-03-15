ГПУ хоче арешту Савченко за підозрою в плануванні теракту в Раді

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що 15 березня внесе на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України.

«У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі: урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе», – сказав Луценко, виступаючи в парламенті 15 березня.

Він закликав народних депутатів невідкладно підтримати законопроект про те, що після внесення подання генпрокурора дипломатичні закордонні паспорти народного депутата зупиняють дію, «щоб фігурант залишився в Україні і відповідав перед судом».

Луценко висловив сподівання, що подання на Савченко парламент розгляне 22 березня.

Надія Савченко заяви генпрокурора поки що не коментувала. Вона перебуває на допиті в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «попередити масштабні терористичні акти», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 16 травня.

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