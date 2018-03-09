9 марта суд арестовал на 60 суток бывшего переговорщика Владимира Рубана по подозрению в подготовке террористического акта, в частности покушения на президента, и незаконном обращении с оружием. Его задержали днём ранее на контрольно-пропускном пункте возле Бахмута с целым арсеналом оружия, спрятанным в микроавтобусе. Сам Рубан заявляет, что про оружие не знал и помогал военным перевезти мебель с неподконтрольной на подконтрольную Киеву территорию. Возможности внести залог Рубану не дали. В качестве доказательств СБУ демонстрирует оперативное видео перевозки оружия и перехват телефонных переговоров.

​8 марта правоохранители задержали Владимира Рубана на контрольно-пропускном пункте «Майорск» в Донецкой области с большим количеством мин, автоматами Калашникова, 60-мм миномётом неизвестной конструкции, гранатами и боеприпасами. По официальной информации, оружие и боеприпасы нашли в ходе осмотра микроавтобуса с мебелью. Задержание Рубана вызвало самые разные реакции, в частности, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержание не было случайным и освобождений ждать не стоит.

Утром 9 марта, до судебного заседания, в СМИ появился обвинительный акт, где указывается, что, по версии обвинения, – это не первая попытка Рубана перевезти оружие через линию разграничения. В ноябре прошлого года ему якобы удалось провести на подконтрольную территорию ещё один внушительный арсенал, в том числе крупнокалиберную снайперскую винтовку предположительно российского производства, крупнокалиберный пулемёт «Утёс» и противопехотные мины. Оружие якобы хранилось на базе 8-го полка спецназа в Хмельницком. В управлении Сил специальных операций эту информацию пока не комментируют.

Сам Рубан настаивал на суде, что пересекал линию разграничения по договорённости с военными и фактически только занимался перевозкой груза. Опыт сложных операций и переходов у него есть, поэтому решил помочь офицеру с позывным «Кедр» с перевозкой грузов.

«Я должен был перевезти один товар на ту сторону и оттуда забрать, по словам «Кедра», мебель. Это я и сделал. Я подъехал в договорённое время, ко мне вышел «Кедр» и распорядился на посту, чтобы меня пропустили», – заявил он на суде. Впоследствии военные, которые были с офицером, по словам Рубана, закрепили на его машине военные номера, а он проехал вместе с ними около 200 метров. Во время следственных действий военных номеров уже не было, по словам Рубана, их сняли, а про оружие в мебели он не знал. Жена Рубана Руслана рассказала журналистам, что ещё утром 8 марта во время обыска изъяли списки пленных, жёсткие диски из компьютеров и мобильные телефоны.

СБУ демонстрирует переговоры и оперативное видео

На брифинге главы Службы безопасности Украины Василия Грицака журналистам поставили запись перехваченного телефонного разговора. В нем Рубан, по версии следствия, обсуждал оружие, которое перевозил через линию разграничения в ноябре 2017 года.

Задержание Рубана прокомментировал экс-руководитель главного следственного управления СБУ Василь Вовк в эфире телеканала «112-Украина». По его словам, ситуация вызывает слишком много вопросов – Рубан «не идиот, чтобы самому везти такое количество оружия». Он считает, что дело обязательно рассыплется в суде, как сейчас происходит с делом другого предполагаемого контрабандиста оружия, французом Грегуаром Муто.

«Сегодня стоит вопрос, адекватен ли человек, который приезжает на своём автобусе с шестью ракетными комплексами, центнером взрывчатки и так далее. Нужно назначать экспертизу Рубану, чтобы выяснить, насколько он нормальный, если он везёт на блокпост такое количество оружия. Я не вижу логики в этом», – заявил Вовк.

Президент Украины Пётр Порошенко приказал главе СБУ генералу Василию Грицаку взять на личный контроль расследование по делу Рубана. По словам президента, налицо будут неопровержимые доказательства подготовки террористических актов. Рубан и остальные собирались обстреливать здания в самом центре Киева и координировались из Москвы, говорит Грицак.

«Поверьте, у нас есть ещё много доказательств, которые мы разыграем тогда, когда будем предъявлять обвинения другим фигурантам. Пока я их разгласить не могу, но они ещё станут известны. Их целью было дестабилизировать ситуацию, показать, что Украина – это территория полного хаоса, что здесь «гражданская война», – заявил он.

Впервые СБУ вслух заинтересовалась Рубаном зимой 2017 года – 27 февраля СБУ отменила ему разрешение въезд на оккупированные территории, обвинив в нарушении правил пересечения линии разграничения. За несколько дней до этого Рубан вместе с народным депутатом Надеждой Савченко навещал украинцев в плену пророссийских боевиков Донецка – по крайней мере, об этом сообщали сайты сепаратистов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу