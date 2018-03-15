Правоохоронні органи мали оперативну інформацію про зброю у Савченко – джерело

Правоохоронні органи мали оперативну інформацію про наявність зброї у народного депутата України Надії Савченко 15 березня. Це Радіо Свобода підтвердило джерело в правоохоронних органах. Інформація надана на умовах анонімності, оскільки джерело не уповноважене офіційно її оприлюднювати.

«Але тільки УДО (Управління державної охорони – ред.) на вході у Верховній Раді на рамці могла це виявити і вилучити», – додало джерело.

Раніше депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук у Facebook повідомив, що Савченко двічі намагалася потрапити до зали парламенту зі зброєю.

«Савченко з’явилася в українському парламенті, який хотіла підірвати. З нею спілкуються нардепи-патріоти та спікер парламенту Андрій Парубій. Після цього вони всі разом покинули сесійний зал. Кажуть, що до парламенту в Савченко принесла зброю і гранати», – повідомив Мосійчук близько 15:00.

О 16:30 Мосійчук оприлюднив нове повідомлення: «Савченко знову прийшла до парламенту, і знову з гранатами, і знову її виводять».

15 березня в парламенті генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що внесе на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України.

Він висловив сподівання, що подання на Савченко парламент розгляне 22 березня. Пізніше речниця Луценка повідомила, що подання внесли.

Верховна Рада Україна після цього виключила Савченко із комітету з питань національної безпеки і оборони.

Надія Савченко сьогодні була на допиті в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області. Після допиту вона заявила, що є свідком у справі, і також не стала прямо коментувати обвинувачення ГПУ.