Савченко про звинувачення прокуратури: хай допитають мене публічно на поліграфі

Позафракційний народний депутат Надія Савченко відмовилася коментувати звинувачення в плануванні теракту у Верховній Раді, озвучені на її адресу генеральним прокурором Юрієм Луценком.

«Пропоную прокуратурі, СБУ і всім відповідним органам допитати мене публічно на поліграфі, на «детекторі брехні», як його називають, і почути на весь світ відповіді на всі питання, якщо вони не бояться», – сказала Савченко 15 березня журналістам у парламенті під час трансляції на телеканалі «112.Україна».

Прямої відповіді на питання – підтверджує чи відкидає вона ці звинувачення – Савченко не дала.

Водночас вона відкинула заяви, що є «агентом Кремля».

15 березня в парламенті генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що внесе на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України.

«У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі: урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе», – сказав Луценко.

Він висловив сподівання, що подання на Савченко парламент розгляне 22 березня. Пізніше речниця Луценка повідомила, що подання внесли.

Верховна Рада Україна після цього виключила Савченко із комітету з питань національної безпеки і оборони.

Надія Савченко сьогодні була на допиті в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області. Після допиту вона заявила, що є свідком у справі, і також не стала прямо коментувати обвинувачення ГПУ.