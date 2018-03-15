Савченко: багато військових погоджується, що переворот – це «очікувана і правильна подія»

Народний депутат Надія Савченко стверджує, що багато військових погоджуються, що військовий переворот є «абсолютно очікуваною і правильною подією».

«Багато військових погоджується, що військовий переворот – це абсолютно очікувана і правильна подія. Я розумію, що таких немає при владі і в командуванні. Ті, хто в командуванні, завжди грають під владу, влада завжди грає під Росію, і вони просто вбивають всій народ і посилають на смерть. Але є багато військових, які розуміють, що відбується. У Росії я боролася проти зовнішніх ворогів України, в Україні – проти внутрішніх. Мені не страшно, як ніколи не було, так ніколи і не буде. За правду боротися, жити, помирати ніколи не страшно», – сказала вона після допиту у СБУ.

Крім того, Савченко звинуватила генпрокурора Юрія Луценка в брехні.

«Луценко черговий раз брехав, мене викликали як свідка… Але в мене брали пояснення… звинувачення у підготовці перевороту і замаху на владу – це хороші звинувачення. Хороші тим, що я як офіцер давала клятву українському народові, аж ніяк не владі…я звинувачують українську владу у злочинах проти українського народу, у смертях, які відбулися у період чинної злочинної влади Порошенка», – додала депутат.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Надії Савченко.

Юрій Луценко заявив, що Савченко підозроюють в плануванні теракту в парламенті України.

«У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі: урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе», – сказав Луценко.

Надія Савченко заяви генпрокурора поки що не коментувала. ЇЇ викликали на допит в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.

Верховна Рада сьогодні виключила депутата Надію Савченко із комітету з питань національної безпеки і оборони.