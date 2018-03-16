ГПУ планує допитати Савченко в справі про розстріли на Євромайдані – Горбатюк

Генеральна прокуратура України має намір допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко в справі про розстріли під час подій Євромайдану в лютому 2014 року, повідомив Радіо Свобода начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

15 березня Савченко заявила, що бачила, як голова Верховної Ради України Андрій Парубій «заводив снайперів у готель «Україна» під час Євромайдану. Пізніше вона сказала, що помилилася і мала на увазі не Парубія, а народного депутата від «Народного фронту», голову комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.

«Слідчий домовляється про дату допиту, вона ще не визначена», – сказав Горбатюк.

Заява Савченко пролунала на тлі звинувачень у плануванні нею теракту в парламенті України. 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

У відповідь народний депутат запропонувала правоохоронцям допитати її публічно на поліграфі.

Цього ж дня Верховна Рада Україна виключила Савченко із комітету з питань національної безпеки і оборони.