Радіо Свобода Daily: версію Луценка про теракт у Раді Савченко назвала смішною

Савченко і теракт у Верховній Раді

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного депутата Надію Савченко в підготовці терористичного акту у Верховній Раді.

«У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі, урядову й посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе», – сказав Луценко і вніс до парламенту подання про затримання й арешт депутата.

Сама ж Савченко під час брифінгу назвала звинувачення «смішними» й заявила, що готова пройти перевірку на поліграфі.

Радіо Свобода зібрало найцікавіші реакції соцмереж на події, які розгортались навколо депутата, а також запитало в інших народних обранців, чи повірили вони у версію теракту з боку Надії Савченко, а головне – чи злякала їх така перспектива, враховуючи, що саме в цей день Надія Савченко начебто принесла до парламенту у своїй сумці гранати, вже після виступу генпрокурора.

Але не «терактом» єдиним запам’ятається робота Верховної Ради, але й важливими призначеннями.

Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву і призначила Якова Смолія головою Національного банку України.

Уповноваженим парламенту з прав людини призначили народного депутата з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову.

Також затвердили склад Рахункової палати, головою призначили депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Валерія Пацкана.

Крім цього, депутати дали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Євгена Бакуліна і відхилили законопроект, який мав би скасувати «правки Лозового».

Посада для першої леді

19 січня 2018 року дружина президента України Марина Порошенко стала головою Українського культурного фонду. Бюджетна установа, яку вона тепер очолює, зокрема, витрачатиме гроші платників податків на різні культурні проекти. Для прикладу, цьогоріч фонд має розподілити понад 200 мільйонів гривень. Як розподілятимуться ці кошти? За якою процедурою дружина президента очолила бюджетну установу? Чи має Марина Порошенко відповідний фах? І, зрештою, хто ці люди у наглядовій раді фонду, які одностайно віддали за першу леді свої голоси? Відповіді на ці запитання шукала програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Далі про події, що стались за межами України, але про які теж варто знати.

Влада США оголосила про нові санкції проти Росії. У список увійшли 14 фізичних і одна юридична особа – «Агентство інтернет-досліджень», також відоме як «фабрика тролів».

Словацький прем’єр Роберт Фіцо та його уряд подали у відставку на тлі політичної кризи, викликаної вбивством журналіста-розслідувача Яна Куціака та його нареченої. Таке рішення має на меті утримати при владі коаліцію з трьох партій і уникнути дострокових парламентських виборів.

А Росія і Британія обмінялись різкими заявами. Міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон закликав Росію «піти і замовкнути» у зв’язку з отруєнням у Солсбері екс-шпигуна Скрипаля та його дочки. У відповідь Міноборони Росії заявило про «інтелектуальну імпотенцію» британського високопосадовця.

Прапор України, піца і американський футбол у космосі

Він вміє пілотувати 82 типи авіамашин. Двічі був на орбіті Землі і п’ять разів виходив у відкритий космос. У космосі він крутить спінер, готує піцу і навіть грає в американський футбол. Він усиновив хлопчика з України, вивісив український прапор у космосі і допомагає сиротам в Одесі та Дніпрі. Він прилетів на батьківщину свого сина – надихнути дітей стати наступним поколінням дослідників космосу. Це все про нього: астронавт НАСА Ренді «Комрад» Брезнік. І про все це він розповів в інтерв’ю програмі «М Плюс».

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