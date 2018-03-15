Прапор України, піца і американський футбол у космосі. Інтерв’ю з астронавтом Ренді Брезніком

Він вміє пілотувати 82 типи авіамашин. Двічі був на орбіті Землі і п’ять разів виходив у відкритий космос. У космосі він крутить спінер, готує піцу і навіть грає в американський футбол. Він усиновив хлопчика з України, вивісив український прапор у космосі і допомагає сиротам в Одесі та Дніпрі. Він прилетів на батьківщину свого сина – надихнути дітей стати наступним поколінням дослідників космосу. Це все про нього: астронавт НАСА Ренді «Комрад» Брезнік. Він дав інтерв'ю в програмі «М Плюс».

​Про позивний

Я був пілотом винищувача F/A-18 Hornet у морській піхоті. В таких пілотів у Корпусі морської піхоти є позивні – щоб зв’язуватися за одним словом із кимось, з ким ти, наприклад, летиш поруч. Щоб не казати «Дмитре Миколайовичу, поверніть ліворуч», ти кажеш: «Комрад».

Мої колеги кажуть: Брезнік – щось схоже на Брежнєв. Назвемо тебе «Комрад» – товариш. І от я не зробив нічого дурного в наступні 25 років, щоб отримати інший позивний

У нас ці позивні були пов’язані чимось з нашими іменами або ж із тим, коли ми робили щось дурне. Наприклад, в одного пілота вибухнули 2 колеса шасі літака – і так у нього з’явився позивний «Бам-бам».

А я нічого такого дурного не зробив, і коли я робив свій перший політ на винищувачі з інструктором, я подумав: придумаю щось у кінці польоту.

І от, коли я повернувся з цього польоту, мої колеги кажуть: Брезнік – щось схоже на Брежнєв. Назвемо тебе «Комрад» – товариш.

І от я не зробив нічого дурного в наступні 25 років, щоб отримати інший позивний.

Про сина

Нам пощастило відчути чудо усиновлення в 2008 році, коли ми всиновили нашого сина Ваята в місті Дніпро. Йому було 2 роки і 9 місяців, це був просто чудовий час для нашої сім’ї. Після того я відвідав Україну через кілька років, а потім ми були тут кілька років тому влітку. І Ваят, і наша донька Ебігейл були в Києві та Дніпрі. І тоді в мене була можливість взяти щось звідси – з України – для батьківщини Ваята в космічний політ. Я взяв магніт із гербом міста Дніпро, щось із музею ракетобудування і великий український прапор. І ми вивісили його в космосі, коли в нас була онлайн-зустріч із послом Америки в Україні та іншими людьми в Києві. І тепер я привіз його – віддати українцям прапор, що побував у космосі. Він пролетів 108 мільйонів кілометрів!

Про пристрасті – польоти та фотографію

Мій дідусь був професійним фотографом у Голлівуді в 30–40-х роках, у нього був свій фотомагазин. У нього в руках завжди була камера, так само, як і в мого тата. Я виріс із камерами. Перша річ, яку я купив сам – не велосипед, а саме фотоапарат. І я знімаю прекрасні картини – і на Землі, і в космосі.

​Про космос і космічну галузь

Коли ти в ракеті, що запускається, починаючи зі швидкості нуль, досягаючи 25 тисяч кілометрів за годину за 8–9 хвилин, це, звісно, захоплює. Але ще більше вражає можливість вийти у відкритий космос. Прогулянка відкритим космосом. Ми вдягаємо на себе спеціальне устаткування, виходимо назовні з космічної станції.

Ми там, щоб довести, що люди можуть жити в космосі довго, щоб вивчити, як захистити людське тіло від «деградації» та руйнування в умовах нульової гравітації. І якщо ми це все зробимо, то для нас з’явиться можливість залишити Землю для довгої космічної місії. Наприклад, у першу чергу на Марс.

Ми працюємо над тим, щоб у космос літали 550 людей на тиждень! Отака наша мета. Але до того – ми зможемо зацікавити дітей працювати, щоб стати наступним поколінням дослідників космосу!

В Україні я хочу поділитися своїм досвідом у космосі і провести зв'язок між тими фото і відео, які я викладаю онлайн, і тим, що я бачив насправді. Я сподіваюся, що люди відчують себе частиною цього всього. Бо в космосі побувало всього трохи більше ніж 550 людей – за весь час існування людства лише вони бачили Землю звідти. А ми працюємо над тим, щоб у космос літали 550 людей на тиждень! Отака наша мета. Але до того – ми зможемо зацікавити дітей працювати, щоб стати наступним поколінням дослідників космосу!

Про фантастичні фільми

Якісь фільми про космос є дійсно візіонерськими. А щось ми назвемо… розвагою. Але мені в цих фільмах подобається те, що ніхто не знає, що побачить у них молода людина, або людина, яка ухвалює рішення, – що вони побачать там і які ідеї у них виникнуть.

Якби не ці візіонери, які роблять такі ніби розважальні фільми, на кшталт «Марсіанина» чи «Гравітації», можливо, не було б цих ідей. Так, зараз це розвага, але ж, можливо, в ній є ідея для майбутнього!