Чи злякала депутатів загроза теракту у Верховній Раді?

У підготовці теракту в стінах Верховної Ради звинуватив депутата Надію Савченко генеральний прокурор Юрій Луценко. Він стверджує, що є незаперечні докази, але поки їх не оприлюднює. Сама Надія Савченко на прямі питання не відповідає, втім, робить досить радикальні заяви. Чи повірили народні депутати у версію теракту від Надії Савченко, а головне – чи злякала їх така перспектива, дізнавались у стінах Верховної Ради.

«У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі, урядову й посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе» – це цитата генпрокурора Юрія Луценка.

15 березня він вніс подання до парламенту щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України.

Ми поцікавились у депутатів, що вони думають із приводу такої підозри.

До Мустафи Найєма: чи налякала Вас така заява?

Я стільки разів чув від Юрія Луценка брехню, що зараз я йому просто не вірю

«Я стільки разів чув від Юрія Луценка брехню, що зараз, навіть при тому, що це стосується мене особисто, бо я сиджу в цій залі, я йому просто не вірю», – каже депутат від «Блоку Петра Порошенка».

Мустафа Найєм пропонує дочекатися документів, зібраних матеріалів і доказів, аби про щось судити.

Те, що у пані Савченко трошки, як мені здається, погано із орієнтирами, це давно вже зрозуміло

«А те, що у пані Савченко трошки, як мені здається, погано з орієнтирами: де держава, де вона, взагалі що відбувається (про війну, про людей, про ветеранів), де в нас вороги, де друзі, – це давно вже зрозуміло, на мій погляд, тому коментувати це просто смішно», – додає він.

До Романа Семенухи: чи можливий варіант, який озвучив генпрокурор?

Я не вірю апріорі і в черговий раз я, як людина, хотів би щоб Генеральна прокуратура щось розслідувала, а бачу інше. Томі нею маю довіри

«Я ж не Нострадамус. Я від нього чую вже стільки брехні, я чув, що Березюк має стати на коліна на площі Ринок і здати мандат, чув про якісь міфічні плівки Курченка… Я не вірю апріорі і в черговий раз я, як людина, хотів би щоб Генеральна прокуратура щось розслідувала, а бачу інше. Томі нею маю довіри і не можу дати оцінки цьому факту», – відповідає Семенуха.

Депутат від «Самопомочі» Роман Семенуха теж не має, м’яко кажучи, довіри до заяв Юрія Луценка і каже, що лякає його саме генпрокурор.

До Ігоря Луценка: чи лякають такі загрози?

Те, що сказав генпрокурор, безумовно, має бути підкріплене якимись матеріалами, поки що це заява. Цілком вірю в те, що ці матеріали з’являться

«Нам погрожують терактами весь час – індивідуальними і колективними. Це така наша реальність. Тому те, що сказав генпрокурор, безумовно, має бути підкріплене якимись матеріалами, поки що це заява. Цілком вірю в те, що ці матеріали з’являться, тоді ми будемо працювати в робочому режимі», – зауважує депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко.

Через те, що Надія Савченко була депутатом від «Батьківщини» і саме від цієї політичної сили і потрапила в парламент, цікавимося в Ігоря Луценка його думкою, чи могла б вона вчинити те, про що каже генпрокурор.

«Цілком можливо, що вона могла обговорювати такі речі в контексті загальної народної ненависті до парламенту, яка, на жаль, підтримується в тому числі і генеральним прокурором, бо він регулярно сюди приходить і висуває певні претензії – інколи обґрунтовані, інколи не дуже», – додає депутат.

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До Віталія Корчика: чи є віра в можливість теракту?

«Думаю, що таке було можливе, але дякую спецслужбам України, які вчасно це виявили й запобігли цьому. Щодо страху: після того, як ми пройшли майдан і багато різних подій – страху немає. Бо ми працюємо для того, аби вберегти країну», – відповідає депутат від «Народного фронту» Віталій Корчик.

Він зауважує, що попри загрозу не треба боятися, потрібно й далі працювати.

Зрозуміло, на що цілились – зробити хаос у країні, непідконтрольність, як коли анексували і захопили частину наших територій. І вони могли б знов цим скористатися

«Тільки задумайтесь, що могло статися… Адже Верховна Рада завжди була острівцем: коли в країні все було погано, але у Верховній Раді добре – країна виживала, виходила зі складної ситуації. Звичайно, всі розуміють, що цей острівець потрібно було потопити як острівець стабільності: мінялися і президенти, і прем’єри, а Верховна Рада завжди працювала. Тому зрозуміло, на що цілились – зробити хаос у країні, непідконтрольність, як коли анексували і захопили частину наших територій. І вони могли б знов цим скористатися», – каже він.

До Ірини Констанкевич: чи є страх перед загрозою, чи є віра, що таке могло статися?

Щодня в нас з’являються якісь такі новини, які для нормальної здорової людини здаються абсурдними, але для депутатів це вже не страшно

«Напевно, вже нічого не лякає. Щодня в нас з’являються якісь такі новини, які для нормальної здорової людини здаються абсурдними, але для депутатів це вже не страшно», – каже позафракційна депутатка, яка представляє політичну силу «Укроп».

Перш ніж вірити чи ні, вона хоче побачити й вивчити документи і докази. Сумніви в депутатки викликає і епатажна картинка, яка створюється навколо історії, – вона каже, що треба зважати на те, кому це може бути вигідно.

«Загалом дуже прикро, що від героїзації, сакралізації, яка в нас відбувалася, причому в масштабах не лише України, а й світу, прийшли до такої деміфологізації. Як дивитися світу в очі і це все пояснювати?» – каже Ірина Констанкевич.

Резюме

Не під запис депутати все ж таки признаються, що страх є, бо кулуарами ходять розмови, що підтвердження є чіткі, з відео- та аудіо матеріалами.

До того ж саме в цей день Надія Савченко начебто принесла у своїй сумці гранати, вже після виступу генпрокурора. Про це пишуть і розповідають народні депутати, а в правоохоронних органах Радіо Свобода отримує підтвердження, на умовах анонімності, що така оперативна інформація дійсно існує.

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Про підозри в підготовці терористичного акту в парламенті Юрій Луценко оголошував у Верховній Раді тоді, коли Надія Савченко була на допиті в СБУ у справі Володимира Рубана.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко відмовилася коментувати звинувачення в плануванні теракту у Верховній Раді, озвучені на її адресу генеральним прокурором Юрієм Луценком.

«Пропоную прокуратурі, СБУ і всім відповідним органам допитати мене публічно на поліграфі, на «детекторі брехні», як його називають, і почути на весь світ відповіді на всі запитання, якщо вони не бояться», – сказала Савченко 15 березня журналістам у парламенті під час трансляції на телеканалі «112.Україна».

Прямої відповіді на запитання, – підтверджує чи відкидає вона ці звинувачення, – Савченко не дала.

У регламентному комітеті депутати мають розглянути подання від генпрокурора щодо Надії Савченко, заслухати докази, а потім уже голосувати в залі. Ймовірно, голосування може відбутися наступного тижня.