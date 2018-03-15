Рада звільнила Гонтареву з посади голови Нацбанку

Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку. За це проголосували 342 депутати при мінімально необхідних 226.

Перед цим вона прозвітувала у парламенті. Гонтарева, серед іншого, заявила, що вважає свою місію на посаді голови НБУ повністю виконаною, оскільки реформи в банківському секторі було здійснено.

11 травня 2017 року голова НБУ Валерія Гонтарева подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку.

Гонтарева очолювала НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу й інших показників діяльності фінансових установ.