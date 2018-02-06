Смолій має якості голови НБУ, яких не було в Гонтаревої – Солтис

​Під час звітування перед парламентом голова НБУ Валерія Гонтарева, яка у квітні минулого року заявила про свою відставку, муситиме відповісти на запитання щодо курсу гривні та банківської системи, вважає банкір Ярослав Солтис. На його думку, нинішній виконувач обов’язків голови регулятора Яків Смолій більш придатний до цієї посади, ніж його попередниця. Натомість виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає: запобігти девальвації гривні свого часу Гонтарева ніяк не могла.

Банкір, заступник голови правління НБУ (у 1998-2003 роках) Ярослав Солтис очікує, що у народних депутатів буде декілька серйозних запитань до Валерії Гонтаревої.

«Перше запитання: чому гривня нестабільна? І друге запитання – чому банківська система нестабільна? Це дві функції, які виконує Національний банк», – сказав Солтис у студії «Ранкової Свободи».

Хоча він позитивно оцінює очищення банківської системи, все ж зазначає, що цей процес мав зворотню сторону.

Загинуло багато нормальних банків, які могли працювати

«Загинуло багато й нормальних банків, які могли працювати. Це все завдяки тому, що не було реального контролю за стабільністю гривні. Тому що значна частина банків видала свої кредити в доларах, не маючи на це права – Конституція забороняє внутрішні розрахунки в доларах», – пояснює експерт.

Він також додає, що чимало банків, які отримали рефінансування від НБУ, потім не повернули ці кошти.

У світлі цього, на переконання Солтиса, необхідно якомога швидше обрати голову Національного банку. Поки що основний претендент на цю посаду – нинішній виконувач обов’язків голови НБУ Яків Смолій.

Голова Нацбанку повинен мати освіту і досвід

«Щоб голова Нацбанку став головою, він повинен мати освіту і досвід успішної керівної роботи на посаді керівника комерційного банку не менше ніж п'ять років. Смолій ці вимоги має, в Гонтаревої цього не було», – вважає банкір.

Перш ніж стати першим заступником, а потім виконувачем обов'язків голови НБУ, Яків Смолій працював в Тернопільській філії регулятора, потім – заступником голови правління банку «Райффазейн», каже Солтис.

На його думку, протягом останнього року на посаді виконувача обов'язків Смолій довів свою компетентність. Хоча ціни на тлі відносно стабільної гривні росли, це, за словами експерта, не провина НБУ.

Реальні ціни не дорожчають. Дорожчають бензин, дизель, комунальні послуги

«Винна держава, монополізм держави в цінах на газ, комунальні послуги, енергію, на бензин. Реальні ціни, те, на що ви дивитесь в магазинах – одяг, взуття, їжа, електроніка, не дорожчають практично. Дорожчають бензин, дизель, електрика, комунальні послуги. Вони подорожчали в декілька разів», – констатує Ярослав Солтис.

Під час звіту Валерію Гонтареву будуть звинувачувати, а не ставити конструктивні запитання, вважає директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук.

Не думаю, що буде якийсь конструктивний процес отримання відповідей на запитання

«Валерія Олексіївна – приваблива ціль для критики, для висловлення звинувачень. Враховуючи те, що багато українців пов'язують девальвацію з її діями, я не думаю, що там буде якийсь конструктивний процес отримання відповідей на запитання. Які можуть бути звинувачення? Переважно це – як так сталось, що гривня девальвувала, як так сталося, що люди втратили вклади в банках», – прогнозує Боярчук.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський каже, що на місці Гонтаревої зауважив би на це: падіння гривні у 2014 році було неминучим.

За Януковича валютні резерви України зменшилися в два рази

«За президентства Віктора Януковича валютні резерви України зменшилися в два рази, і насамперед це було зроблено для того, що ті гроші, які люди Януковича крали в України в гривнях, можна було якомога вигідніше перевести в долари фактично коштом золотовалютних резервів і вивести з країни», – нагадує Вишлінський.

Він додає, що на дефіцит валютних резервів наклались також дефіцит державного бюджету та «Нафтогазу», що разом склали 20% ВВП, а також збройна агресія з боку Росії.

Очікувати, що ми б мали стабільніший курс, неможливо

«Можна було застосовувати кращі інструменти, однак очікувати, що за іншого голови Нацбанку ми б мали стабільніший валютний курс, неможливо, тому що для цього, на жаль, просто не було підстав», – каже Вишлінський.

Він також зазначає, що великим плюсом роботи Гонтаревої на посаді голови НБУ є ліквідація проблемних банків.

Велика кількість депутатів були власниками банків і використовували їх як пилососи

«Дуже велика кількість депутатів є цим незадоволена, насамперед не тому що вони тримали гроші в банках і втратили, а тому що вони були власниками цих банків і, відповідно, використовували їх як пилососи для того, щоб збирати депозити в громадян і потім вкладати їх в свої бізнеси, не плануючи повертати їх назад громадянам і очікуючи, що держава це зробить за них. Так само вони використовували банки як машини для відмивання грошей», – розповідає він.

За оцінками експерта, єдиним значним наслідком звіту Гонтаревої буде її звільнення, а парламент, швидше за все, підтримає кандидатуру Якова Смолія на посаду нового голови НБУ.

Україна матиме сплатити 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом

«У ці два роки, цей і наступний, Україна матиме сплатити близько 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом, відповідно, без нормальних стосунків з біржевими кредиторами, зокрема з МВФ, цей період пройти без такої кризи, яка змете всю нинішню владу, неможливо», – переконаний експерт. За таких умов, міркує він, дійти згоди щойно компетентного і політично незаангажованого керівника НБУ життєво необхідно.

Президент України Петро Порошенко 18 січня вніс до Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади глави Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія.

Гонтарева у квітні 2017 року подала президентові України заяву про відставку за власним бажанням, з травня 2017 року виконувачем обов’язків голови НБУ став перший заступник Гонтаревої Яків Смолій.

Гонтарева очолювала НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу та інших показників діяльності фінансових установ.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі