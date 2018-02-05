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05 Лютий 2018, Київ 16:12
Економіка

Рада голосуватиме за нового голову Нацбанку в лютому – Парубій

Верховна Рада України в лютому вирішить питання з призначенням голови Національного банку України, прогнозує спікер Верхвоної Ради Андрій Парубій.

За спікера парламенту Андрія Парубія, перед голосуванням у сесійному залі рішення щодо кандидата має ухвалити профільний комітет. Крім того, Парубій заявив, що кандидат на посаду має зустрітися з усіма фракціями парламенту.

Планую не затягувати з цим питанням і невідкладно поставити його на розгляд Верховної Ради України
Андрій Парубій

«Планую цього місяця, якщо не цього тижня, то наступного пленарного. Планую не затягувати з цим питанням і невідкладно поставити його на розгляд Верховної Ради України», – сказав Парубій 5 лютого в Києві.

Спікер парламенту додав, що засідання комітету відбудеться вже цього тижня.

Президент України Петро Порошенко 18 січня вніс до Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади глави Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія.

Яків Смолій, кандадутуру якого на пост голови НБУ подав президент Петро Порошенко.
Яків Смолій, кандадутуру якого на пост голови НБУ подав президент Петро Порошенко.

Гонтарева у квітні 2017 року повідомила, що подала президентові України заяву про відставку за власним бажанням, з травня 2017 року виконувачем обов’язків голови НБУ став перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. Чутки про відставку Гонтарева з’явилися ще в лютому 2016 року. Проте тоді у Національному банку України зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Гонтарєва очолювала НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу й інших показників діяльності фінансових установ.

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