Хто може очолити НБУ замість Гонтаревої: Смолій, Лавренчук чи «джокер»?

21 грудня Верховна Рада України планує звільнити голову НБУ Валерію Гонтареву. Це питання тривалий час було на порядку денному – із кінця вересня вона була в неоплачуваній відпустці. Керував НБУ виконувач її обов’язків Яків Смолій. Раніше саме Смолія та голову правління «Райфайзен Банк Аваль» Володимира Лавренчука називали головними претендентами на посаду. Проте призначення ще можуть перенести на наступний рік.

Хто очолить НБУ: Яків Смолій, Володимир Лавренчук чи «джокер», чиє ім’я поки не називали?

Радіо Свобода спробувало з’ясувати в Лавренчука, чи має він такі амбіції і чи отримував конкретні пропозиції з Банкової. Проте той уник відповіді, і порадив звертатись до піар-служби.

Яків Смолій ще кілька днів тому коментував журналістам, що поки не отримував пропозиції очолити НБУ, де він зараз є виконувачем обов'язків Валерії Гонтаревої.

«Щойно президент запропонує або внесе потенційну кандидатуру голови Національного банку, ви про це почуєте», – говорив Смолій 14 грудня.

Кадровий четвер

Питання нового очільника НБУ вже «перезріло», сказав лідер найбільшої фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов.

За його словами, кандидатів, окрім Смолія та Лавренчука, поки немає. Та спершу потрібно буде звільнити Гонтареву.

Одне з ключових завдань, окрім оборони нашої країни, – це залучення інвестицій і створення нових робочих місць

Проте кого би не призначили, Валерія Гонтарева залишає своєму наступникові значно здоровішу фінансову систему, аніж кілька років тому, каже Герасимов. Попереду ще багато роботи. «Одне з ключових завдань, окрім оборони нашої країни, – це залучення інвестицій і створення нових робочих місць. І ми розуміємо, що без сильної фінансової системи ми цього зробити не зможемо», – додав Герасимов.

​Проте голосів для призначення нового керівника може просто не вистачити, каже позафракційний депутат Борислав Береза.

І справа не лише в симпатіях фракцій. 21 грудня – передостанній пленарний день Верховної Ради в цьому році, і вже 19 грудня в залі було надзвичайно мало парламентарів.

«Чутки кажуть про те, що це може бути пан Смолій, але це виключно чутки. Так сталося, що в цьому році зі мною не консультувалися з Адміністрації президента чи Кабміну, кого призначати. Я не знаю, кого вони призначать. Може бути дійсно пан Смолій, може хтось інший», – каже Береза.

Коли керує виконувач обов’язків – це проблема чи ні?

А от лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк вважає, що поки до кінця невідомо, хто взагалі претендуватиме на крісло голови Нацбанку. Так чи інакше, це – посада «топ-корупціонера країни», прокоментував він майбутні ротації. Березюк переконаний, що фінансова політика в Україні керується не законами, а вказівками з Банкової.

«Чесно кажучи, такого «героя», в лапках, ще треба пошукати», – каже Березюк.

Фракція «Опозиційного блоку» ще не визначилась, якого кандидата на голову НБУ підтримуватиме, сказав депутат Юрій Павленко.

«Лавренчука трошки знаю, так, ззовні. Але, знову ж таки, тут є у нас фахові спеціалісти, які зможуть дати оцінку спроможності тієї чи іншої особи виконувати обов’язки голови Нацбанку», – сказав Павленко.

В Україні сформувався такий стиль управління, що багатьох керівників залишають у статусі виконувача обов’язків. І це зручно першим особам держави, адже дає можливість гнучко керувати тими, кому не дуже довіряють, вважає депутат.

«Людина, яка є виконувачем обов’язків не має всіх повноважень. А більше того, не несе всієї відповідальності», – додає Павленко.

Саме тому важливо, щоби Валерію Гонтареву, зрештою, офіційно звільнили, а на її місце призначили нову людину.

Таку позицію поділяє і фракція «Батьківщина», яка закликала якомога швидше звільнити Гонтареву.

Голова НБУ Валерія Гонтарева подала у відставку 10 квітня під час позапланової прес-конференції. Її прохання не задовольнили, тому вона пішла у тривалу відпустку.