Рада призначила Смолія керівником Нацбанку

Верховна Рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України. За це проголосували 247 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

«Я підтверджую курс реформ. Наша мета – незмінна. Перше – збереження цінової фінансової стабільності. Друге – сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейській», – сказав Смолій під час виступу в парламенті.

Після цього голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання.

Раніше сьогодні Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку.

Президент України Петро Порошенко 18 січня вніс до Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади глави Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія.

Гонтарева у квітні 2017 року повідомила, що подала президентові України заяву про відставку за власним бажанням, з травня 2017 року виконувачем обов’язків голови НБУ став перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. Чутки про відставку Гонтарева з’явилися ще в лютому 2016 року. Проте тоді у Національному банку України зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Гонтарева очолювала НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, бо регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу й інших показників діяльності фінансових установ.