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15 Березень 2018, Київ 16:12
Новини | Економіка

Рада призначила Смолія керівником Нацбанку

Яків Смолій

Верховна Рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України. За це проголосували 247 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

«Я підтверджую курс реформ. Наша мета – незмінна. Перше – збереження цінової фінансової стабільності. Друге – сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейській», – сказав Смолій під час виступу в парламенті.

Після цього голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання.

Раніше сьогодні Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку.

Президент України Петро Порошенко 18 січня вніс до Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади глави Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія.

Гонтарева у квітні 2017 року повідомила, що подала президентові України заяву про відставку за власним бажанням, з травня 2017 року виконувачем обов’язків голови НБУ став перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. Чутки про відставку Гонтарева з’явилися ще в лютому 2016 року. Проте тоді у Національному банку України зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Гонтарева очолювала НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, бо регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу й інших показників діяльності фінансових установ.

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