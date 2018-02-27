Посли країн «Групи семи» закликають до невідкладного обрання глави НБУ

Посли країн «Групи семи» закликають до невідкладного процесу обрання глави Національного банку України.

«Довгоочікуване призначення глави НБУ має вирішальне значення для збереження інституційної цілісності центрального банку», – йдеться в заяві групи послів у twitter, опублікованій напередодні запланованого на 1 березня голосування у Верховній Раді щодо голови НБУ.

Посли також зауважують про важливу роль Нацбанку в підтримці макроекономічної стабільності.

У січні президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади глави Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія.

Гонтарева у квітні 2017 року повідомила, що подала президентові України заяву про відставку за власним бажанням, з травня 2017 року виконувачем обов’язків голови НБУ став перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. Чутки про відставку Гонтарева з’явилися ще в лютому 2016 року. Проте тоді в Національному банку України зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Гонтарева очолювала НБУ від 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, бо регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу й інших показників діяльності фінансових установ.