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14 Грудень 2017, Київ 16:40
Новини | Політика

Тимчасовий керівник НБУ заявляє, що йому поки не пропонували стати головою Нацбанку

Яків Смолій

Яків Смолій, виконувач обов’язків голови Національного банку України заявляє, що президент України Петро Порошенко наразі не пропонував йому очолити НБУ.

«Поки що ні», — відповів Смолій 14 грудня в Києві на запитання, чи не робив йому ще голова держави такої пропозиції.

«Як тільки президент запропонує або внесе потенційну кандидатуру голови Національного банку, ми про це оголосимо», — сказав Смолій.

Голова НБУ Валерія Гонтарева у квітні повідомила про рішення піти у відставку, з 11 травня виконувачем обов’язків став перший заступник голови Смолій.

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