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15 Березень 2018, Київ 21:22
Політика

Уряд Словаччини подав у відставку через політичну кризу, пов’язану зі вбивством журналіста

Роберт Фіцо

Словацький прем’єр Роберт Фіцо та його уряд подали у відставку на тлі політичної кризи, викликаної вбивством журналіста-розслідувача Яна Куціака та його нареченої. Президент Андрей Кіска прийняв відставку уряду і попросив віце-прем’єра Петера Пеллеґріні сформувати новий уряд. Таке рішення має на меті утримати при владі коаліцію з трьох партій і уникнути дострокових парламентських виборів.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо, лідер соціал-демократичної парті «Смер», подав у відставку, заявивши, що «дострокові вибори не принесуть ніякої стабільності».

Наступні вибори мають відбутися у Словаччині у 2020 році.

Вбивство 27-річного журналіста Яна Куціака, який розслідував шахрайство за участю бізнесменів, котрі мають політичні зв’язки, розлютило багатьох словаків щодо питання корупції і призвели до найчисленніших протестів у цій центральноєвропейській країні від часу падіння комунізму в 1989 році.

Плакат із зображенням Яна Куціака та Мартіни Кушнірової під час антиурядового протесту у Братиславі 9 березня 2018 року.
Плакат із зображенням Яна Куціака та Мартіни Кушнірової під час антиурядового протесту у Братиславі 9 березня 2018 року.

Наразі нікому не висунуто звинувачень через убивство Куціака, якого знайшли застреленим разом з нареченою в його будинку наприкінці лютого.

Десятки тисяч словаків вийшли на акції протесту по цілій країні останнього тижня і вимагали відставки уряду, а також ретельного розслідування вбивства Яна Куціака та Мартіни Кушнірової.

Куціак, кому було 27 років, писав про зв’язки італійської мафії з людьми, наближеними до Фіца. У деяких своїх публікаціях журналіст висвітлював скандали, пов’язані з партією Фіца.

Після вбивства журналіста опоненти Фіца нагадали, що раніше політик досить непривабливо відгукувався про журналістів, називаючи їх, зокрема, «брудними антисловацькими повіями» та іншими образами такого кшталту, включно з «гієнами» та «зміями».

Коаліція залишається

Поставши перед перспективою дострокових виборів, три учасники владної коаліції погодились у середу, що Фіцо піде у відставку, а президент Андрей Кіска дасть право партії «Смер» підібрати наступника на прем’єрській посаді.

Кіска мав політичне непорозуміння з Фіцом під час кризи, наполягаючи, що або треба переформатувати уряд, або провести дострокові парламентські вибори.

У четвер Кіска попросив віце-прем’єра Петера Пеллеґріні сформувати новий уряд.

В урядовій коаліції нині три партії: «Смер», крайня націоналістична Словацька національна партія та партія, яка представляє громаду словацьких угорців. Коаліція була сформована у 2016 році після виборів, на яких «Смер» втратила парламентську більшість і мусила домовлятись з іншими партіями.

Лідер партії словацьких угорців Бела Буґар привітав рішення Фіца про відставку, сказавши, що це «допоможе вгамувати ситуацію», а те, що тристороння коаліція залишиться при владі, назвав «можливістю продовжувати те, що ми розпочали два роки тому».

Євроскептик

Криза в Словаччині, яка є членом ЄС, єврозони та НАТО, затьмарила політичний імідж Роберта Фіца, який очолював уряд десять років.

Словацька економіка зростала значними темпами останнім десятиліттям, але багато хто в Словаччині критикував його через недостатню боротьбу з корупцією.

Фіцо програв президентські вибори підприємцеві і меценату Кісці у 2014 році, і від того часу політична напруга у їхніх стосунках є однією з ознак словацької політики.

Прем’єр Роберт Фіцо (ліворуч) подає прохання про відставку президентові Словаччини Андрею Кісці. Братислава, 15 березня 2018 року.
Прем’єр Роберт Фіцо (ліворуч) подає прохання про відставку президентові Словаччини Андрею Кісці. Братислава, 15 березня 2018 року.

​Фіца вважають одним із лідерів у ЄС, хто стоїть на євроскептичних позиціях.

Він зайняв одну з найрізкіших позицій серед лідерів країн ЄС під час мігрантської кризи, відмовляючись ухвалювати будь-яке рішення, яке «призведе до формування значної мусульманської громади у Словаччині», і критикував квоти на мігрантів, що на них наполягав Брюссель.

Але потім він пом’якшив свою позицію і закликав до співпраці з провідними країнами ЄС – Німеччиною та Францією.

Після відставки 53-річний Фіцо заявив, що залишатиметься у політиці як активний член своєї партії «Смер».

«Я сказав президентові: будьте певні, я не залишаю політику, я буду активним лідером партії, – сказав Фіцо на прес-конференції. – Моя роль полягатиме в тому, щоб був новий прем’єр і щоб просувати пріоритети, які важливі для «Смеру»: чітка проєвропейська орієнтація та орієнтація на НАТО».

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters в Києві, на Всесвітній службі Бі-Бі-Сі в Лондоні, кореспондентом телеканалу 1+1 та агенції УНІАН в Брюсселі, а нині - редактор Радіо Свобода в Празі.

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