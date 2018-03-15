Уряд Словаччини подав у відставку через політичну кризу, пов’язану зі вбивством журналіста

Словацький прем’єр Роберт Фіцо та його уряд подали у відставку на тлі політичної кризи, викликаної вбивством журналіста-розслідувача Яна Куціака та його нареченої. Президент Андрей Кіска прийняв відставку уряду і попросив віце-прем’єра Петера Пеллеґріні сформувати новий уряд. Таке рішення має на меті утримати при владі коаліцію з трьох партій і уникнути дострокових парламентських виборів.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо, лідер соціал-демократичної парті «Смер», подав у відставку, заявивши, що «дострокові вибори не принесуть ніякої стабільності».

Наступні вибори мають відбутися у Словаччині у 2020 році.

Вбивство 27-річного журналіста Яна Куціака, який розслідував шахрайство за участю бізнесменів, котрі мають політичні зв’язки, розлютило багатьох словаків щодо питання корупції і призвели до найчисленніших протестів у цій центральноєвропейській країні від часу падіння комунізму в 1989 році.

Наразі нікому не висунуто звинувачень через убивство Куціака, якого знайшли застреленим разом з нареченою в його будинку наприкінці лютого.

Десятки тисяч словаків вийшли на акції протесту по цілій країні останнього тижня і вимагали відставки уряду, а також ретельного розслідування вбивства Яна Куціака та Мартіни Кушнірової.

Куціак, кому було 27 років, писав про зв’язки італійської мафії з людьми, наближеними до Фіца. У деяких своїх публікаціях журналіст висвітлював скандали, пов’язані з партією Фіца.

Після вбивства журналіста опоненти Фіца нагадали, що раніше політик досить непривабливо відгукувався про журналістів, називаючи їх, зокрема, «брудними антисловацькими повіями» та іншими образами такого кшталту, включно з «гієнами» та «зміями».

Коаліція залишається

Поставши перед перспективою дострокових виборів, три учасники владної коаліції погодились у середу, що Фіцо піде у відставку, а президент Андрей Кіска дасть право партії «Смер» підібрати наступника на прем’єрській посаді.

Кіска мав політичне непорозуміння з Фіцом під час кризи, наполягаючи, що або треба переформатувати уряд, або провести дострокові парламентські вибори.

У четвер Кіска попросив віце-прем’єра Петера Пеллеґріні сформувати новий уряд.

В урядовій коаліції нині три партії: «Смер», крайня націоналістична Словацька національна партія та партія, яка представляє громаду словацьких угорців. Коаліція була сформована у 2016 році після виборів, на яких «Смер» втратила парламентську більшість і мусила домовлятись з іншими партіями.

Лідер партії словацьких угорців Бела Буґар привітав рішення Фіца про відставку, сказавши, що це «допоможе вгамувати ситуацію», а те, що тристороння коаліція залишиться при владі, назвав «можливістю продовжувати те, що ми розпочали два роки тому».

Євроскептик

Криза в Словаччині, яка є членом ЄС, єврозони та НАТО, затьмарила політичний імідж Роберта Фіца, який очолював уряд десять років.

Словацька економіка зростала значними темпами останнім десятиліттям, але багато хто в Словаччині критикував його через недостатню боротьбу з корупцією.

Фіцо програв президентські вибори підприємцеві і меценату Кісці у 2014 році, і від того часу політична напруга у їхніх стосунках є однією з ознак словацької політики.

​Фіца вважають одним із лідерів у ЄС, хто стоїть на євроскептичних позиціях.

Він зайняв одну з найрізкіших позицій серед лідерів країн ЄС під час мігрантської кризи, відмовляючись ухвалювати будь-яке рішення, яке «призведе до формування значної мусульманської громади у Словаччині», і критикував квоти на мігрантів, що на них наполягав Брюссель.

Але потім він пом’якшив свою позицію і закликав до співпраці з провідними країнами ЄС – Німеччиною та Францією.

Після відставки 53-річний Фіцо заявив, що залишатиметься у політиці як активний член своєї партії «Смер».

«Я сказав президентові: будьте певні, я не залишаю політику, я буду активним лідером партії, – сказав Фіцо на прес-конференції. – Моя роль полягатиме в тому, щоб був новий прем’єр і щоб просувати пріоритети, які важливі для «Смеру»: чітка проєвропейська орієнтація та орієнтація на НАТО».