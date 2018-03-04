У Словаччині після вбивства журналіста президент закликав до рішучих змін, прем’єр відкинув

У Словаччині чільні державні керівники виступили в телеефірі з заявами протилежного змісту після недавнього вбивства журналіста-розслідувача: президент закликав до рішучих змін в уряді, прем’єр-міністр відкинув ці заклики, що стосуються перш за все вимог відставки міністра внутрішніх справ і начальника поліції країни.

Як заявив президент Андрей Кіска, «сьогодні недовіра людей до держави велетенська», і, за його словами, «ця недовіра обґрунтована, ми перейшли межі, і шляху назад немає».

За його словами, він обговорював ситуацію в державі з прем’єр-міністром Робертом Фіцом, але вони не дійшли до спільного висновку.

«Я чекав тиждень на те, які кроки зроблять політики. Здається, ніякого вирішення не видно, і не бачу жодного плану, як вивести країну з недовіри. Яхочу відповіді на питання, як ми пересвідчимо людей у довірі до власної держави. Зараз я бачу дві можливості: широку і засадничу реконструкцію уряду, яка б не розділяла суспільство і повернула довіру уряду, або передчасні вибори, які були б у багатьох країнах найлогічнішим вирішенням», – сказав Кіска.

Він додав, що почне переговори з цього приводу з лідерами політичних сил країни найближчими днями.

Прем’єр Роберт Фіцо, зі свого боку, у своєму виступі заявив: «Відкидаю пропозицію президента про реконструкцію уряду чи передчасні вибори». «Пан президент зачитав заяву, що була вочевидь написана не у Словаччині. Його рукопис не типовий для нас. Автори – це люди які не знають конституційно-правові правила країни, їх не цікавить стабільність Словаччини», – заявив прем’єр.

«Мене шокували слова президента… Пропозиції пана президента – це відкидання демократичних принципів… Він став у лави опозиції, яка говорить про потребу передчасних виборів… Наша мета – розслідування цього брутального вчинку (вбивства журналіста і його подруги – ред.), і ми не будемо танцювати на могилі двох молодих людей, як то робить опозиція, а сьогодні і президент Словаччини», – заявив Фіцо.

Минулими вихідними у Словаччині знайшли вбитим у власному домі журналіста-розслідувача Яна Куціака з його подругою. 27-річний Куціак розслідував підозрювані зв’язки з італійською організованою злочинністю кількох підприємців-італійців на сході Словаччини. 1 березня словацькі правоохоронці звільнили всіх сімох затриманих італійців, яких підозрювали у причетності до вбивства: протягом 48 годин, на які дозволено затримання, не було виявлено ніяких твердих доказів, заявила поліція. 2 березня тисячі людей вийшли на демонстрації у столиці Братиславі й інших містах країни, вимагаючи рішучих дій у цій справі. У зв’язку з убиством почали лунати заклики не тільки з боку опозиції, а й із боку коаліційних партнерів в уряді Роберта Фіца до відставки кількох його політичних союзників, чільних посадовців, причетних до невдалого наразі розслідування – в першу чергу міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка чи начальника поліції країни Тібора Ґашпара.