Голова МВС Словаччини подав у відставку на тлі протестів через вбивство журналіста

Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк подав у відставку на тлі протестів, що спалахнули через убивство журналіста-розслідувача Яна Куціака.

Куліняк оголосив про своє рішення 12 березня на вимогу партнерів по коаліції, які закликали прем’єра Словаччини Роберта Фіца звільнити свого близького соратника до кінця дня.

Наприкінці лютого у Словаччині знайшли вбитими журналіста-розслідувача Яна Куціака з його подругою.

27-річний Куціак розслідував ймовірні зв’язки з італійською організованою злочинністю кількох підприємців-італійців на сході Словаччини. 1 березня словацькі правоохоронці звільнили всіх сімох затриманих італійців, яких підозрювали у причетності до вбивства: протягом 48 годин, на які дозволено затримання, не було виявлено ніяких твердих доказів, заявила поліція.

2 березня тисячі людей вийшли на демонстрації у столиці Братиславі й інших містах країни, вимагаючи рішучих дій у цій справі. У зв’язку з убивством почали лунати заклики не тільки з боку опозиції, а й із боку коаліційних партнерів в уряді Роберта Фіца до відставки кількох його політичних союзників, чільних посадовців, причетних до невдалого наразі розслідування – в першу чергу міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка чи начальника поліції країни Тібора Ґашпара.