Тисячі демонстрантів у столиці Словаччини вимагали розслідувати вбивство журналіста

У Словаччині в п’ятницю вкотре тривали масові антиурядові демонстрації з вимогою розслідувати недавнє вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його подруги Мартіни Кушнірової. Найбільша маніфестація відбулася в центрі Братислави. Словацькі ЗМІ повідомляють, що учасників протесту було «кілька десятків тисяч».

Маніфестації охопили десятки міст Словаччини, а також кілька міст Чехії.

Учасники акцій не давали слова політикам, але, як зазначають спостерігачі, від учасників були чутні політичні вимоги.

Один із лідерів словацького протестного руху Петер Надь виступив із закликом – організувати міжнародне розслідування вбивства журналіста. Він також заявив про необхідність змінити уряд, щоб до влади «прийшли люди, яким можна довіряти, а ні, хто погруз у корупції і причетності до організованої злочинності».

Минулої п’ятниці на акцію протесту у Братиславі вийшли 20 тисяч осіб.

Ян Куціак був журналістом-розслідувачем, працював в інтернет-виданні Aktuality.sk і був відомий низкою розслідувань, зокрема тих, що стосувались податкових махінацій і шахрайств.