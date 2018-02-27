Убивство словацького журналіста: дев’яності ще не закінчились

Вже давно стільки не говорили про Словаччину в світі, як цими днями. Усіх вразило вбивство 27-літнього словацького журналіста Яна Куціака та його подруги Мартіни Кушнірової. Про трагедію заговорили всі: від президента Словаччини Андрея Кіски до пересічних громадян в Англії, Чехії чи в Польщі. Об’єднує всіх одне: шок від трагедії, що сталась.

До села Велька-Мача, де жив Ян Куціак зі своєю подругою Мартіною Кушніровою, поліція приїхала ввечері в неділю, 25 лютого, на прохання матері Мартіни, адже довго, ще від четверга, дочка не озивалась на її телефонні дзвінки.

Поліція приїхала пізно, Яна Куціака й Мартіну знайшли вбитими, він – пострілом у груди, вона – в голову. Біля тіл застрелених убивця чи убивці демонстративно залишили патрони. У «перекладі» з кримінальних понять це може означати, що це ще не кінець, можуть бути наступні жертви.

І це все, що досі відомо про вбивство журналіста і його приятельки, поліція наразі не оголосила якихось інших деталей убивства, мовляв, так треба в інтересах слідства.

Ян Куціак був журналістом-розслідувачем, працював в інтернет-виданні Aktuality.sk і був відомий низкою розслідувань, зокрема тих, що стосувались податкових махінацій і шахрайств.

Словацькі ЗМІ розповідають про одне з останніх розслідувань, яке без вагань вказувало на джерела корупції – на найвищі поверхи владних структур у Словаччині. Наприклад, словацький прем’єр Роберт Фіцо живе в помешканні, що належить підприємцеві Ладіславу Баштернякові, звинуваченому в шахрайстві.

Про людей з оточення Роберта Фіца Ян Куціак писав і перед тим, однак цього разу, ймовірно, влучив у самісіньке око. Його останній матеріал, над яким він працював кілька місяців, стосувався зв’язків словацької еліти з італійською мафією. Зокрема, Ян Куціак вказував на поліцію, яка не розкриває справи до кінця або ж свідомо їх замовчує.

Розкручуючи таємниці мафії, Ян Куціак дійшов до людей з італійської Калабрії, які в пошуках більшого комфорту змінили Італію на Словаччину й зуміли тут дістатись аж на саму владну вершину. Звичайно, Куціак знав не тільки це, і міг би оприлюднити більше, але не встиг.

На зухвалість і демонстративність убивства журналіста, який відкривав правду, влада Словаччини відповіла також нечуваним кроком. Уряд пообіцяв один мільйон євро винагороди тому, хто допоможе розкрити вбивство й покарати злочинців.

Та найвища нагорода, як зазначають ЗМІ сусідньої Чехії, вже вручена: Яна Куціака вбили, а це означає, що правда безцінна, коштує найдорожче в світі, а не лише мільйон євро. А через те, як висловилось одне видання, «Той, хто говорив правду», «перешкоджав дуже, перешкоджав аж так сильно, що хтось із словацького середовища ризикнув» і розправився з журналістом. Розправився зброєю, а не доказами.

У Чехії вбивство словацького журналіста викликало велику хвилю солідарності й співчуття. Серед тих, хто засудив убивство словацького журналіста та його дівчини, є і президент Чехії Мілош Земан. Однак не стерлись із пам’яті його слова, сказані під час прес-конференції в Москві в травні минулого року. «І тут є далі журналісти? Журналістів аж надто багато, мали б їх ліквідувати!» – ;звернувся він до російського колеги Володимира Путіна. У відповідь почув: «Не треба їх ліквідувати, а лише обмежити».

Словаччина нині в напрузі, нечуване вбивство вимагає чіткої і ясної відповіді на запитання: коли вже нарешті закінчаться, як зазначив словацький журналіст Еуґен Корда, «1990-і роки в Словаччині», коли журналісти були під тиском, а журналістська професія належала до найнебезпечніших.