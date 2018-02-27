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28 Лютий 2018, Київ 06:24
Політика

Убивство словацького журналіста: дев’яності ще не закінчились

Поліція на місці злочину, де вбили словацького журналіста Яна Куціака та його подругу Мартіну Кушнірову. Велька-Мача, 26 лютого 2018 року

Вже давно стільки не говорили про Словаччину в світі, як цими днями. Усіх вразило вбивство 27-літнього словацького журналіста Яна Куціака та його подруги Мартіни Кушнірової. Про трагедію заговорили всі: від президента Словаччини Андрея Кіски до пересічних громадян в Англії, Чехії чи в Польщі. Об’єднує всіх одне: шок від трагедії, що сталась.

До села Велька-Мача, де жив Ян Куціак зі своєю подругою Мартіною Кушніровою, поліція приїхала ввечері в неділю, 25 лютого, на прохання матері Мартіни, адже довго, ще від четверга, дочка не озивалась на її телефонні дзвінки.

Поліція приїхала пізно, Яна Куціака й Мартіну знайшли вбитими, він – пострілом у груди, вона – в голову. Біля тіл застрелених убивця чи убивці демонстративно залишили патрони. У «перекладі» з кримінальних понять це може означати, що це ще не кінець, можуть бути наступні жертви.

У Словаччині вбили журналіста-розслідувача і його подругу (відео)
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У Словаччині вбили журналіста-розслідувача і його подругу (відео)

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І це все, що досі відомо про вбивство журналіста і його приятельки, поліція наразі не оголосила якихось інших деталей убивства, мовляв, так треба в інтересах слідства.

Ян Куціак був журналістом-розслідувачем, працював в інтернет-виданні Aktuality.sk і був відомий низкою розслідувань, зокрема тих, що стосувались податкових махінацій і шахрайств.

Словацькі ЗМІ розповідають про одне з останніх розслідувань, яке без вагань вказувало на джерела корупції – на найвищі поверхи владних структур у Словаччині. Наприклад, словацький прем’єр Роберт Фіцо живе в помешканні, що належить підприємцеві Ладіславу Баштернякові, звинуваченому в шахрайстві.

Свічки й портрет словацького журналіста Яна Куціака в Братиславі, 26 лютого 2018 року
Свічки й портрет словацького журналіста Яна Куціака в Братиславі, 26 лютого 2018 року

Про людей з оточення Роберта Фіца Ян Куціак писав і перед тим, однак цього разу, ймовірно, влучив у самісіньке око. Його останній матеріал, над яким він працював кілька місяців, стосувався зв’язків словацької еліти з італійською мафією. Зокрема, Ян Куціак вказував на поліцію, яка не розкриває справи до кінця або ж свідомо їх замовчує.

Розкручуючи таємниці мафії, Ян Куціак дійшов до людей з італійської Калабрії, які в пошуках більшого комфорту змінили Італію на Словаччину й зуміли тут дістатись аж на саму владну вершину. Звичайно, Куціак знав не тільки це, і міг би оприлюднити більше, але не встиг.

На зухвалість і демонстративність убивства журналіста, який відкривав правду, влада Словаччини відповіла також нечуваним кроком. Уряд пообіцяв один мільйон євро винагороди тому, хто допоможе розкрити вбивство й покарати злочинців.

Та найвища нагорода, як зазначають ЗМІ сусідньої Чехії, вже вручена: Яна Куціака вбили, а це означає, що правда безцінна, коштує найдорожче в світі, а не лише мільйон євро. А через те, як висловилось одне видання, «Той, хто говорив правду», «перешкоджав дуже, перешкоджав аж так сильно, що хтось із словацького середовища ризикнув» і розправився з журналістом. Розправився зброєю, а не доказами.

Словацька преса щодо вбивства словацького журналіста Яна Куціака та його подруги Мартіни Кушнірової, 27 лютого 2018 року
Словацька преса щодо вбивства словацького журналіста Яна Куціака та його подруги Мартіни Кушнірової, 27 лютого 2018 року

У Чехії вбивство словацького журналіста викликало велику хвилю солідарності й співчуття. Серед тих, хто засудив убивство словацького журналіста та його дівчини, є і президент Чехії Мілош Земан. Однак не стерлись із пам’яті його слова, сказані під час прес-конференції в Москві в травні минулого року. «І тут є далі журналісти? Журналістів аж надто багато, мали б їх ліквідувати!» – ;звернувся він до російського колеги Володимира Путіна. У відповідь почув: «Не треба їх ліквідувати, а лише обмежити».

Словаччина нині в напрузі, нечуване вбивство вимагає чіткої і ясної відповіді на запитання: коли вже нарешті закінчаться, як зазначив словацький журналіст Еуґен Корда, «1990-і роки в Словаччині», коли журналісти були під тиском, а журналістська професія належала до найнебезпечніших.

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