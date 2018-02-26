У Словаччині вбили журналіста-розслідувача і його подругу

У Словаччині вбили журналіста-розслідувача, 27-річного Яна Кучака, повідомляє поліція країни. Його разом із подругою знайшли застреленими у їхньому будинку в місті Велка-Мака, за 65 кілометрів на схід від Братислави, ввечері 25 лютого.

Керівник поліції Словаччини Тібор Ґаспар заявив, що вбивство «швидше за все, пов’язане з розслідуваннями».

Словаччина «ніколи не стикалася з таким безпрецедентним нападом на журналіста», додав Ґаспар.

Кучак працював на сайті Aktuality.sk. В останній статті для новинного веб-сайту, 9 лютого, він звертав увагу на ймовірне податкове шахрайство, пов’язане з розкішним житловим комплексом у Братиславі.

Справа, пов’язана з комплексом, викликала протести минулого року, учасники яких вимагали відставки міністра внутрішніх справ Роберта Калінака в зв'язку з його діловими відносинами із забудовником. Обидва діячі, щодо яких були висунуті звинувачення, заперечують правопорушення.