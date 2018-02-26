Уряд Словаччини обіцяє винагороду за допомогу в розкритті вбивства журналіста-розслідувача

В уряді Словаччини заявили, що готові виплатити фінансову винагороду в 1 мільйон євро тому, хто допоможе «впіймати, звинуватити і засудити винних у вбивстві» журналіста Яна Куціака.

«Це безпрецедентна подія. Якщо буде доведено, що мотивом умисного вбивства була праця журналіста, то йтиметься про подію, яка досі не мала аналогії в історії Словаччини, – це наступ на демократію, свободу преси і свободу ЗМІ», – заявив голова уряду Словаччини Роберт Фіцо.

Убивство журналіста сьогодні засудили головні редактори словацьких ЗМІ, які у спільній заяві закликали владу зробити все для безпечної праці журналістів. Державні і політичні лідери сусідньої Чехії також засудили вбивство журналіста Куціака.

Начальник поліції Словаччини Тібор Ґашпар повідомив, що розслідуванням вбивства журналіста і його приятельки займається спеціально сформована група фахівців.

27-річного Яна Куціака разом із подругою знайшли застреленими в їхньому будинку в селі Велька-Мача недалеко від столиці Братислави. Ян Куціак займався розслідуваннями податкових шахрайств, зокрема тих, що пов’язані із зведенням елітного житлового комплексу у Братиславі.

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